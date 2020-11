Kiedy dystrybucja pasma 3,6 GHz dla 5G? Jest nowa data, poczekamy do wakacji

Kiedy w Polsce ruszy prawdziwe 5G w pasmach 3480-3800 MHz? Tego w tej chwili nikt nie jest w stanie przewidzieć, jednak w końcu rząd zaczął nadrabiać zaległości i porządkować sytuację prawną związaną z postępowaniem dystrybucyjnym. Zgodnie z nowym projektem, powinno się ono zakończyć pod koniec sierpnia przyszłego roku.

Po odwadnianiu w maju aukcji na częstotliwości radiowe z pasma 3,6 GHz z przeznaczeniem dla sieci 5G nikt nie był w stanie jasno określić dalszego harmonogramu działań. Przedstawiciele rządu, zajmujący się cyfryzacją, pytani o to, kiedy nastąpi dystrybucja tego pasma, wskazywali ogólnie przyszły rok, najczęściej pierwszy kwartał 2021 r.

Było to wyrazem woli, ale nie miało żadnego umocowania w prawnego. Aż do teraz. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zajmująca się cyfryzacją w miejsce dawnego Ministerstwa Cyfryzacji, przygotowała projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie harmonogramu rozdysponowania nowych częstotliwości dla 5G.

Co warte podkreślenia, projekt mówi o paśmie 3,7 GHz, a nie 3,6 GHz, wymieniając je równolegle z pasmami 700 MHz, 3,5 GHz oraz 26 GHz jako zakresami przeznaczonymi na potrzeby sieci 5G. Po ogłoszeniu w marcu aukcji na 5G pasmo 3,6 GHz definiowane było dokładnie jako częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz, w czterech blokach 3480-3560 MHz, 3560-3640 MHz, 3640-3720 MHz i 3720-3800 MHz. Nowelizacja nie odnosi się do tego podziału.

Wprowadzana obecnie zmiana dotyczy załącznika do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r., które określa terminy dystrybucji nowego pasma na potrzeby 5G. W oryginalnym piśmie widniała nieaktualna data 30 czerwca 2020 r., natomiast nowelizacja wskazuje nowy termin na 27 sierpnia 2021 r. Jest to dopiero projekt wniesiony przez Ministra Cyfryzacji (tę funkcję pełni obecnie premier Mateusz Morawiecki), więc procedowanie jeszcze potrwa, ale należy przyjąć, że data już się nie zmieni.

W teorii oznacza to więc, że najpóźniej do 27 sierpnia zakresy 3480-3800 MHz na potrzeby 5G zostaną po aukcji przekazane operatorom. Realny start 5G w tych pasmach to już kwestia przygotowania telekomów, ale część z nich deklarowała już wcześniej gotowość do wdrożenia.

