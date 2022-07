Inea rozszerzy zasięg światłowodu o 2,4 mln adresów w całej Polsce

Inea nawiązała współpracę ze spółką Światłowód Inwestycje i będzie docierać z usługami do wszystkich gospodarstw domowych znajdujących się w zasięgu jej sieci światłowodowych. Operator przewiduje, że dzięki temu zasięg jego światłowodu zwiększy się docelowo o 2,4 mln adresów w całym kraju.

Inea to operator internetu z Wielkopolski, który dwa lata temu wprowadził swoją ofertę do innych regionów Polski, a dziś dostarcza usługi dla ponad 300 tysięcy klientów indywidualnych na terenie 8 województw. Dotąd Inea bazowała na sieciach światłowodowych Fiberhost.

Teraz operator zdecydował się na kolejny krok, którym jest podpisanie umowy ze spółką Światłowód Inwestycje na świadczenie usług w modelu Bitstream Access (BSA). Dzięki temu zasięg sieci Inea wzrośnie docelowo o dodatkowe 2,4 mln adresów.

Operator rozpocznie współpracę ze Światłowód Inwestycje od Wielkopolski. Wraz z podpisaniem umowy Inea zyska dostęp do ponad miliona gospodarstw domowych. W przyszłości zasięg sieci powiększy się o kolejne 1,4 miliona adresów.

Umowa pomiędzy Inea i Światłowód Inwestycje zawarta została na czas nieokreślony, obejmuje ona wszystkie sieci należące do operatora.

Światłowód Inwestycje to spółka utworzona w 2021 roku przez Orange, jako osobny, hurtowy operator sieci światłowodowej w standardzie FTTH. Obecnie zarządza siecią światłowodową docierającą do ponad 1 mln gospodarstw domowych i biur w kraju, docelowo ma być ich właśnie 2,4 mln. Mają one być budowane przede wszystkim na terenach, gdzie dziś brakuje nowoczesnej infrastruktury.

Zobacz: Inea ma 300 tys. klientów indywidualnych, głównie usług światłowodowych

Zobacz: Światłowód Inwestycje połączy z Internetem klientów Grupy Polsat Plus

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: INEA