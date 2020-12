Iliad ogłasza przymusowy wykup ostatnich 3,3 proc. akcji Play

Francuska grupa telekomunikacyjna Iliad kontynuuje proces pozyskiwania akcji Play Communications. Docelowo działania te mają prowadzić do wycofania Play z Giełdy Papierów Wartościowych. W kolejnym kroku Iliad ogłosił przymusowy wykup 8 494 848 akcji Play Communications, stanowiących 3,3 proc. kapitału spółki.

Cena za akcje wynosi 39 zł, a wykup ma nastąpić 23 grudnia 2020 roku. Jednocześnie Iliad zapowiedział złożenie wniosku o wycofanie akcji Play z obrotu giełdowego. Do przeprowadzenia procedur przymusowego wykupu Grupa liad wyznaczyła Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.

O planach przejęcia Play przez Iliad spółki poinformowały we wrześniu. Wtedy tez Iliad ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. akcji Play. Cena w wezwaniu wynosiła 39 zł za akcję. Zapisy rozpoczęły się 19 października i trwały do 17 listopada.

Dzięki wezwaniu Iliad kupił 143 809 764 akcje Play Communications i jednocześnie nabył od głównych akcjonariuszy Play 102 321 264 akcje operatora, stanowiące 40,2 proc. kapitału zakładowego. Po rozliczeniu wezwania Iliad poinformował o zgromadzeniu łącznie 246 131 028 akcji Play Communications, stanowiących 96,7 proc. kapitału i ogólnej liczby głosów. Teraz gra się toczy o pozostałe 3,3 proc. kapitału zakładowego.

Grupa Iliad działa we Francji (jako Free Mobile) i Włoszech (jako Iliad), a łączna liczba jej klientów w tych krajach wynosi blisko 27 milionów. Pod koniec września 2020 r. z Free we Francji korzystało prawie 20 mln abonentów, we Włoszech Iliad ma ponad 6,8 mln abonentów. Właścicielem grupy jest francuski miliarder Xavier Niel.

Źródło tekstu: PAP Biznes, ISB News