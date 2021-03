Sklep Huawei AppGallery urósł przez rok o 83%

Sklep Huawei AppGallery coraz lepiej zadomawia się na rynku aplikacji. W 2020 roku zanotował 83% wzrost dystrybucji aplikacji i miał 530 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie.

Huawei AppGallery to alternatywny ekosystem aplikacji mobilnych, który szczególnie zyskał na znaczeniu po wprowadzeniu chińskiej firmy na czarną listę przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki. Huawei został w ten sposób odcięty od produktów amerykańskich firm, w tym usług Google Mobile Services i sklepu Google Play.

Miniony rok był rokiem dużych wzrostów na platformie AppGallery, która ma 2,3 miliona zarejestrowanych deweloperów (+77% rok do roku) oraz 530 mln aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie. Jak powiedział Zhang Zhe, dyrektor Global Partnerships & Eco-Development Business Development w Huawei Consumer Business Group, na koniec 2019 roku na świecie było 25 państw, w których liczba użytkowników sklepu AppGallery przekroczyła milion. Teraz ich liczba zwiększyła się do 42 i wciąż są obserwowane duże wzrosty na rynkach Europy, Ameryki Łacińskiej, Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Nie chodzi tylko o ilość, a fakt, że liczba aplikacji zintegrowanych z HMS Core wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu jednego roku. Pokazuje to, że coraz więcej deweloperów poszukuje możliwości na urządzeniach firmy Huawei, aby stymulować innowacje i zapewnić lepsze i bardziej unikalne doświadczenia użytkowników.

- powiedział Zhang Zhe

Platforma Huawei AppGallery przez 12 miesięcy urosła o 83% w zakresie dystrybucji aplikacji. Miały na to wpływ przede wszystkim gry, w przypadku których wzrost osiągnął 500% w ujęciu rocznym. W 2020 roku w AppGallery zadebiutowały między innymi takie tytuły, jak AFK Arena, Asphalt 9: Legends czy Clash of Kings. Huawei współpracuje zarówno z deweloperami lokalnymi, jak i globalnymi, by zapewnić użytkownikom swoich urządzeń odpowiednie aplikacje.

Źródło tekstu: Huawei, fonearena