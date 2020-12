AppGallery rośnie – znajdziesz tam aplikację swojego banku

AppGallery rośnie z dnia na dzień, przybywa w nim też aplikacji polskich banków. Co to znaczy dla posiadaczy telefonów Huawei z dostępem do AppGallery? Maja coraz większy wybór i muszą uważać na jeden niuans. Jest bowiem różnica w działaniu aplikacji obecnych w AppGallery i zintegrowanych z Huawei Mobile Services (czyli HMS).

Coraz więcej aplikacji bankowych w AppGallery

W AppGallery nie brak aplikacji ważnych dla polskich użytkowników. Są aplikacje płatnicze (mPay), do zamawiania przejazdów, zakupowe (na czele z OLX i Allegro), nawigacje (Automapa) i sporo popularnych gier. W sumie w AppGallery jest już ponad tysiąc polskich aplikacji. W skali globalnej jest ich już ponad 96 tysięcy. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 490 milionów aktywnych użytkowników z całego świata.

Aplikacje bankowe mają specjalne miejsce w naszych sercach. Dają nam bezpośredni kontakt z pieniędzmi, przez co stawiamy przed nimi znacznie wyższe niż zwykle wymagania. Poza tym nie ma chyba innych aplikacji, z którymi tak mocno się wiążemy. Kalendarz czy klienta poczty można zmienić w kilka minut, ale z aplikacją bankową nawiązujemy relację na lata. Tym bardziej cieszy fakt, że w AppGallery jest już dziesięć aplikacji bankowych: Alior Bank, Getin Noble Bank (Getin Mobile i Noble Mobile), Idea Bank, Millenium, mBank, Nest Bank, Pekao S.A. (PeoPay i PeoPay Kids) i PKO BP.

Wśród nich szczególne miejsce mają aplikacje PKO BP oraz mBanku – one nie tylko są dostępne w sklepie AppGallery. Ponadto zostały już zintegrowane z Huawei Mobile Services.

Huawei Mobile Services – o co chodzi?

Huawei Mobile Services to zestaw różnych usług Huawei, dostępnych dla aplikacji mobilnych i telefonów. To usługi takie jak konto Huawei ID, umożliwiające korzystanie ze smartfonów i smartzegarków Huawei, powiązane z nim zabezpieczenia, Huawei Mobile Cloud, galeria skórek, sklep z aplikacjami AppGallery i dostępna w nim wyszukiwarka Petal Search. Ekosystem zawiera też usługi multimedialne, przeglądarkę internetową, w wielu krajach są dostępne także płatności mobilne Huawei. Od niedawna możemy skorzystać nawet z nawigacji Petal Maps.

Zestaw usług HMS przypomina to, co oferuje Google jako Google Mobile Services na telefonach z Androidem. Możesz pomyśleć o nich jak o różnych gniazdkach elektrycznych – Huawei ma swoje gniazdka, a inni swoje. Producenci aplikacji muszą więc do swoich produktów podłączyć odpowiednie wtyczki, by działały na smartfonach z HMS czy GMS. Z odpowiednią wtyczką aplikacje mogą korzystać z logowania Huawei ID, fragmentów Petal Maps, przechowywać dane w chmurze Huawei i tak dalej.

Trzeba wiedzieć, że nie każda aplikacja obecna w AppGallery jest już zintegrowana z Huawei Mobile Services. Sklep przyjmuje aplikacje korzystające z GMS, które zostaną zintegrowane z HMS w przyszłości. Obecność aplikacji w sklepie AppGallery to pierwszy krok ku pełnej integracji. Dotyczy to także aplikacji bankowych. W ten sposób zaczynały karierę w AppGallery aplikacje mBanku i PKO, obecnie działające już na HMS. Prace nad integracją z usługami Huawei prowadzi też Millenium, Pekao, Getin Noble Bank i Nest Bank.

Wyszukiwanie w AppGallery na telefonie z dostępem do GMS (po lewej, starszy model) i bez niego (tylko z HMS, po prawej, nowszy model). To samo hasło zwróci inne wyniki, zależnie od dostępnych dla danego telefonu aplikacji. Po prawej będzie ich coraz więcej.

Pionierem jest aplikacja IKO. Została zintegrowana z HMS już w pierwszej połowie września 2020. Od tego czasu można w niej płacić zbliżeniowo telefonem Huawei, autoryzować płatności i otrzymywać powiadomienia Push od banku. Jest tam też możliwość płacenia za parking i kupowania biletów komunikacji miejskiej. Na aplikację mBanku musieliśmy poczekać nieco dłużej, bo do pierwszych dni grudnia 2020 r.

Czemu to dla mnie ważne?

Z punktu widzenia użytkownika integracja z HMS sprowadza się do jednego prostego faktu: aplikację można zainstalować na smartfonie Huawei, na którym nie ma usług Google i będzie ona działać prawidłowo. Mowa tu o wszystkich smartfonach Huawei, wprowadzonych na rynek od początku 2020 roku. Z powodów politycznych nie można na nich korzystać z wielu amerykańskich rozwiązań, w tym dostarczanych przez Google.

Początkowo był to problem, szczególnie dla osób intensywnie korzystających z bankowości mobilnej. Można oczywiście zalogować się do banku przez przeglądarkę, ale nie oszukujmy się – to po prostu nie to samo. Z czasem niedogodności jest coraz mniej.

Wspomniałam już, że aplikacje bankowe muszą spełniać znacznie wyższe wymagania klientów i deweloperów. Ważna jest tu zarówno wysoka jakość zabezpieczeń, jak i wrażenia użytkownika z korzystania z produktu. W tych aplikacjach ważą się losy naszych finansów. Fakt, że banki zaufały usługom Huawei, dobrze świadczy o jakości ekosystemu. Wśród aplikacji mobilnych to branża, która ma najwyższe wymagania, a HMS spełnia wszystkie.

W 2021 roku dostaniemy kolejne aplikacje bankowe, które uruchomimy na smartfonach Huawei, mających wyłącznie Huawei Mobile Services. I dobrze, bo kilka modeli smartfonów Huawei z 2020 roku wzbudziło w nas szczery zachwyt, jeśli nie liczyć pewnych braków w aplikacjach. Czekamy na więcej.

