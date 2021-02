Google Play Store w 2020 roku: 108,5 mld pobrań aplikacji, 38,6 mld dolarów przychodów

W minionym roku użytkownicy Androida pobrali ze sklepu Google Play 108,5 mld aplikacji, a jego przychody osiągnęły 38,6 mld dolarów. Przyczyniła się do tego między innymi pandemia Covid-19.

W 2020 roku nastąpił duży wzrost globalnego rynku aplikacji, w czym znaczący udział miała sytuacja na świecie: pandemia Covid-19 oraz wynikające z tego obostrzenia i spędzanie czasu przede wszystkim w domach. Zmianę widać zarówno w statystykach sklepu Apple App Store, jak i Google Play.

Jak podaje serwis BuyShares, użytkownicy urządzeń z Androidem pobrali w minionym roku 108,5 mld aplikacji, czyli o 29% więcej niż rok wcześniej. Odnotowany wzrost rok do roku był wyraźnie wyższy, niż w latach wcześniejszych (patrz wykres poniżej). Przychód sklepu Google Play wyniosły w tym czasie 38,6 mld dolarów, co daje wzrost o 30% w ujęciu rocznym. Kwota ta jest imponująca, ale blednie w porównaniu ze sklepem firmy Apple, którego przychód w 2021 roku przekroczył 72 mld dolarów, przy trzykrotnie (mniej więcej) mniejszej liczbie pobrań.

Obecnie sklep Google Play zawiera ponad 3 miliony aplikacji (wzrost o około 100 tysięcy rok do roku), z czego 96,7% to programy darmowe lub korzystające z modelu płatności freemium (darmowe pobranie i instalacja, płatności w aplikacji). Płatne aplikacje stanowią tylko 3,3% zasobów Google Play. Prawie 39 tys. aplikacji można kupić za mniej niż dolara (3,70 zł), 28 tys. aplikacji kosztuje od 1 do 2 dolarów, 14,2 tys. - od 2 do 3 dolarów, a 2,4 tys. - od 9 do 10 dolarów.

Sklep Google'a oferuje też media cyfrowe, w tym muzykę, czasopisma, książki, filmy i telewizję.

Źródło tekstu: BuyShares