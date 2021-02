Samsung Galaxy S20 FE 5G dostaje właśnie aktualizację do One UI 3.1

Użytkownicy telefonu Samsung Galaxy S20 FE 5G, także w Polsce, mogą już pobierać najnowsze oprogramowanie producenta, które nie tylko dostarcza Androida 11, ale także interfejs One UI 3.1.

Galaxy S20 FE 5G, jeden z najpopularniejszych zeszłorocznych smartfonów Samsunga, wszedł na rynek z Androidem 10 i One UI 2.5. Później, w grudniu 2020, producent zapowiedział aktualizację kilku modeli do Androida 11 z One UI 3.0, jednak harmonogram wysyłki paczek OTA był tak rozciągnięty, że użytkownicy Galaxy S20 FE 5G (a także wersji 4G) mieli czekać do lutego.

Jak donosi Sammobile, Samsung ruszył z aktualizacją jeszcze nowszego oprogramowania – użytkownicy Galaxy S20 FE 5G mogą liczyć nie tylko na Androida 11, ale także na najnowszą edycję interfejsu producenta – One UI 3.1.

Zobacz: Samsung Galaxy A51 dostaje Androida 11 z One UI 3.0. Po nim przyjdzie kolej na inne modele Galaxy A

Przesyłane przez Samsunga oprogramowanie dla Galaxy S20 FE 5G (SM-G781B) ma numer kompilacji G781BXXU2CUB5 i jest dostępne dla wielu krajów Europy jak Holandia, Belgia, Niemcy, Czechy czy Hiszpania, a także dla Polski. Dla naszego kraju jest to wersja softu XEO, czyli z otwartego rynku, a nie z dystrybucji operatorów. Ci mogą mieć własne terminy wysyłek.

Zobacz: Samsung Galaxy S20 FE 5G - producent rusza z kampanią reklamową nowego smartfona 5G

Paczka waży 1,7 GB i poza nowym Androidem 11 oraz ostatnią nakładką Samsunga przynosi także poprawki bezpieczeństwa systemu Google’a z 1 lutego 2021. Niestety, posiadacze modelu Galaxy S20 FE w wersji 4G jeszcze muszą zaczekać na tę aktualizację.

Interfejs Samsung One UI 3.1 zadebiutował wraz z najnowszą serią telefonów Galaxy S21. Wśród wymienianych przez producenta zmian dla Galaxy S20 FE 5G znajdują się usprawnienia kalendarza, aparatu, galerii, trybu wiele okien czy usługi Samsung Daily, która zamieniona została na Samsung Free. Poniżej pełna lista zmian.

Zobacz: Chcesz telefon Galaxy S20 FE za darmo? Kup pralkę i suszarkę Samsung

Galaxy S20 FE 5G (SM-G781B): Android 11 i One UI 3.1, co nowego

Kalendarz Pozyskaj datę i adres z tytułu wydarzenia i rekomenduj automatyczną rejestrację. Otrzymuj powiadomienia z urządzeń SmartThings, które również mają określone powiadomienia dotyczące harmonogramu.

Aparat Funkcje aparatu, takie jak poprawa jakości obrazu podczas powiększania w słabym świetle, zostały ulepszone.

Galeria Dodano funkcję widoku zremasterowanego obrazu. Analizuje obraz w celu znalezienia optymalnej rozdzielczości, jasności, koloru i ostrości oraz zaleca zoptymalizowane obrazy.

Wiele okien Przeciągając wyskakujący ekran widoku do krawędzi ekranu, można teraz ukryć okno i kontynuować grę.

Przypomnienie Pozyskaj datę i adres z notatki przypomnienia i zarejestruj się automatycznie oraz przypomnij ważne informacje według sytuacji.

Samsung Free Usługa Samsung Daily została zmieniona na usługę Samsung Free, aby zapewnić ulepszony interfejs użytkownika i zróżnicowane funkcje zgodnie z charakterystyką treści.

Udostępnij arkusz Teraz można chronić swoją prywatność, usuwając informacje o lokalizacji wcześniej wykonanych zdjęć przed udostępnieniem lub opublikowaniem ich w mediach społecznościowych.

Platforma społecznościowa Synchronizuj prawidłowe łącza utworzone na urządzeniach z tym samym zarejestrowanym Samsung account. Korzystanie z usług mediów społecznościowych zostało uproszczone. Po prostu logując się na swoje Samsung account, można udostępniać znajomym profile, zdjęcia, notatki, harmonogramy i nie tylko.



Zobacz: Galaxy S20 FE 5G: smartfon dla fanów Samsunga, 5G i szybkości. Testowaliśmy go w Plusie

Zobacz: Test: Samsung Galaxy S20 FE 5G działa we wszystkich 5G i to nie koniec jego zalet