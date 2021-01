Huawei wprowadza nowy interfejs do sklepu AppGallery

Firma Huawei odświeżyła interfejs swojego sklepu z aplikacjami. AppGallery zyskał intuicyjna nawigacja w formie feedu, wyraziste i spójne wizualnie karty sekcji, a także nowy, wygodny dla użytkownika sposób ekspozycji gier.

Jak informuje Huawei, nowy interfejs sklepu AppGallery oferuje intuicyjną nawigację po sklepie. Treści wyświetlane są w formie feedu przewijanego pionowo, a polecane w danej kategorii aplikacje prezentowane są na kartach, wzbogaconych ilustracją nawiązującą do tematyki aplikacji. Tym samym użytkownik może szybko odnaleźć interesujące go kategorie tematyczne oraz odkryć nowe aplikacje. Ważną zmianą w AppGallery jest również ekspozycja gier. W poprzedniej wersji sklepu, gry znajdowały się w tej samej zakładce co aplikacje. W nowej odsłonie AppGallery, zostały one przeniesione do osobnej zakładki, dzięki czemu użytkownicy chcący pobrać ulubioną grę lub odkryć nowe mają do nich łatwiejszy dostęp.

Nowy interfejs AppGallery przynosi również zmianę w ekspozycji dwóch popularnych wśród użytkowników sekcji: Prezenty i Kampanie. W nowej odsłonie, sekcje te otrzymały formę atrakcyjnych wizualnie kart i zostały umieszczone w górnej części ekranu głównego. Dzięki temu użytkownik ma szybki i wygodny dostęp między innymi do prezentów do wykorzystania w aplikacjach oraz do konkursów z nagrodami.

W przyszłości w AppGallery mają się pojawić również ekskluzywne treści poradnikowe, między innymi recenzje aplikacji i gier, przygotowane na potrzeby sklepu.

Aby uzyskać dostęp do nowej wersji AppGallery, użytkownicy muszą zainstalowac na swoich urządzeniach aktualizacje 6.0.2 (z października 2020 roku) i 11.0.2 (z grudnia 2020 roku).

AppGallery to sklep, w którym znajduje się już ponad 4900 aplikacji w języku polskim, a ponad 70% najważniejszych aplikacji lokalnych jest już dostępnych na smartfonach i tabletach Huawei nowej generacji. W skali globalnej w AppGallery jest już ponad 96 tysięcy aplikacji. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 506 milionów aktywnych użytkowników z całego świata. Sklep jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services, w skład którego wchodzą takie usługi jak Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huawei.

Źródło tekstu: Huawei