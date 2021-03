Wyniki Grupy Polsat za 2020 rok: rekordowy przychód i miliardowy zysk

W 2020 roku Grupa Polsat osiągnęła rekordowy przychód w wysokości 11,963 mld zł, o niemal 2,5% wyższy niż rok wcześniej. Zysk netto za 12 miesięcy osiągnął 1,146 mld zł, co stanowi wzrost o 2,8% w ujęciu rocznym.

– powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela

W 2020 roku zostały zrealizowane inwestycje, które zapewnią dalszy, konsekwentny rozwój działalności Grupy. Jednym z najważniejszych wydarzeń było uruchomienie pierwszej w Polsce sieci 5G oraz nawiązanie strategicznej współpracy z Cellnex Telecom, która umożliwi jeszcze szybszy rozwój sieci 5G.

Sieć 5G Plusa została uruchomiona w maju 2020 roku w 7 miastach w Polsce na 100 nadajnikach i częstotliwości 2600 MHz TDD. Dzięki szybkiemu rozwojowi sieci z 5G Plusa można już korzystać we wszystkich 16 województwach. Już wkrótce najnowocześniejsze 5G 2600 MHz TDD od Plusa obejmie zasięgiem łącznie ponad 11 milionów mieszkańców Polski.

W lutym 2020 roku Grupa Polsat ogłosiła zamiar nawiązania strategicznej współpracy z Cellnex Telecom. Zamysł tego partnerstwa oparty jest o koncepcję współdzielenia aktywnej i pasywnej infrastruktury, w ramach której operator mobilny skupia się przede wszystkim na zapewnieniu najwyżej jakości usług, celem budowania maksymalnej satysfakcji klientów, podczas gdy operator infrastrukturalny jest odpowiedzialny za dostarczenie zamówionej pojemności sieciowej w sposób najbardziej efektywny kosztowo.

Nowe możliwości przed Grupą Polsat otworzył zakup Grupy Interia.pl, czołowego gracza na polskim rynku Internetu. Po nabyciu Interii Grupa Polsat stała się jednym z wiodących podmiotów na polskim rynku reklamy internetowej i e-commerce. Szybka integracja portalu w ramach struktur Grupy Polsat pozwala korzystać z potencjału licznych synergii. Od 1 października ubiegłego roku pełna obsługa reklamowa Grupy Interia.pl jest realizowana przez Polsat Media, które oferuje unikalne rozwiązania crossmediowe.

W 2020 roku Grupa rozpoczęła także działalność na rynku fotowoltaiki, wprowadzając ofertę instalacji fotowoltaicznych pod nową marką ESOLEO. Oferta ESOLEO to szereg korzyści dla klientów: mniejsze rachunki za prąd, sprzęt od renomowanych producentów, kompleksowe zajęcie się formalnościami, przygotowanie projektu, pomoc w uzyskaniu kredytu przy zerowym wkładzie własnym oraz szybki montaż. Z ofertą ESOLEO można zapoznać się na terenie całej Polski w ponad 1000 punktach sprzedaży i obsługi klienta Plusa i Cyfrowego Polsatu, a także na stronie www.esoleo.pl i specjalnej infolinii 222 136 222.

Jednocześnie spółka ESOLEO, jako lider konsorcjum, wybuduje dla Grupy ZE PAK największą farmę fotowoltaiczną w Polsce o mocy 70 MWp. Elektrownia fotowoltaiczna powstanie w miejscowości Brudzew na działkach o powierzchni około 100 ha, na zrekultywowanych gruntach, które uprzednio eksploatowano w procesie wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową.

Grupa Polsat podpisała umowę zakupu czystej energii z elektrowni słonecznej w Brudzewie i już wkrótce w całej swojej działalności będzie korzystała wyłącznie z czystej, zeroemisyjnej energii elektrycznej, przyczyniając się w ten sposób do ograniczenia emisji CO2 oraz reedukacji swojego śladu węglowego. Ta decyzja idealnie wpisuje się w działania prośrodowiskowe prowadzone przez spółki z Grupy Polsat. Jako członkowie Stowarzyszenia Program Czysta Polska, powołanego przez głównego akcjonariusza Zygmunta Solorza, spółki aktywnie angażowały się w edukację ekologiczną i promocję zachowań i postaw przyjaznych środowisku i naturze, między innymi na antenie Polsatu, w portalach Interia.pl i Polsatnews.pl, a także w ramach magazynu abonentów „Brawo Ty!”.

Grupa Polsat od początku trwania epidemii podjęła szereg inicjatyw prospołecznych, aby wesprzeć w trudnym okresie służbę zdrowia, dzieci wykluczone cyfrowo, seniorów, chronić zdrowie i życie pracowników, a milionom klientów zaproponować bezpieczne rozwiązania i ciągłość usług. Zygmunt Solorz i Grupa Polsat przeznaczyli łącznie ponad 50 milionów złotych na ten cel, a wśród przeprowadzonych wspólnie z Fundacją Polsat działań znalazły się m.in.: zakup 200 tysięcy testów na koronawirusa wraz z niezbędną aparaturą laboratoryjną za kwotę ponad 16 milionów złotych, przekazanie 20 nowoczesnych respiratorów o wartości niemal 3 mln złotych dla szpitali zakaźnych, zakup środków ochrony, specjalny blok reklamowy w Polsacie, a także 2200 tabletów dla dzieci wykluczonych cyfrowo (więcej informacji).

Ostatni kwartał 2020 roku przyniósł Grupie Polsat wzrost (rok do roku) w dwóch z trzech głównych segmentów ofert abonamentowych. Jedynie w przypadku płatnej telewizji odnotowano niewielki spadek. W szczegółach wyglądało to tak:

Na koniec 2020 roku Grupa Polsat miała 5,548 mln klientów kontraktowych, o 1,6% mniej niż 12 miesięcy wcześniej. Jednocześnie o 3,6% wzrosła liczba klientów usług łączonych, osiągając 2,065 mln. Statystyczny klient abonamentowy miał na koniec IV kwartału 2020 roku 2,77 usługi (2,61 rok wcześniej). Usługi abonamentowe Grupy stanowiły na koniec grudnia 85,4% wszystkich usług (84,7% na koniec grudnia 2019 roku). Wskaźnik ARPU przez rok wzrósł z 85,6 zł do 89,9 zł.

2020 rok, a także ostatni kwartał, to okres spadków w usługach przedpłaconych (prepaid), ale nie wszystkich. Niewielki wzrost odnotowano w przypadku telefonii komórkowej:

ARPU w ofertach prepaid wzrosło do 21,8 zł (+7,4% rok do roku).

– powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela

Grupa Polsat miała na koniec roku 8 tys. stacji BTS, które obsługiwały 37 tys. nośnych różnego rodzaju. Szczegóły w tabeli:

Zmiana rok do roku



A oto, jakimi zasobami radiowymi dysponował Polkomtel (operator sieci Plus) oraz Aero2, które stanowią część Grupy Polsat.

Dzierżawa ważna do



Grupa Polsat dysponowała na koniec 2020 roku także 17 tys. radiolinii oraz 11 tys. km światłowodów.

Grupa Polsat osiągnęła w IV kwartale 2020 roku przychód w wysokości 3,248 mld zł, o 5,8% więcej niż w 4Q2019. Skorygowany wskaźnik EBITDA wyniósł 1,127 mld zł, natomiast skorygowana marża EBITDA - 34,7%. Zysk netto wyniósł 326,7 mln zł (+4,7% rok do roku).

Przychód za cały rok osiągnął rekordowe 11,963 mld zł (+2,5% rok do roku), natomiast skorygowana EBITDA wzrosła do 4,238 mld zł (+1,0%). Skorygowana marża EBITDA wyniosła 35,4%, natomiast zysk netto osiągnął 1,146 mld zł (+2,8%).

W 2020 roku wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, co pozwoliło nam kontynuować bieżące projekty, inwestować w rozwój sieci 5G i nowe obszary działalności, a także zdecydować o wypłacie rekordowo wysokiej dywidendy za 2019 r. w wysokości 640 mln złotych. Rosnące zapotrzebowanie w czasie pandemii na usługi telekomunikacyjne i rozrywkę przełożyło się na wzrost przychodów segmentu usług B2C i B2B, co wpłynęło także na wzrost wyniku EBITDA tego segmentu, a jednocześnie na naszą decyzję o przyspieszeniu inwestycji w technologię 5G. Z kolei odbudowa skali przychodów segmentu mediowego jest efektem odbicia rynku reklamy w drugiej połowie roku oraz konsolidacji wyników Grupy Interia.pl i nabycia nowych kanałów Nowa TV i Fokus TV.

– powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela

Pomimo pandemii w 2020 roku zrealizowaliśmy wszystkie plany i założenia. W tym miejscu chciałbym podziękować i podkreślić ogromną rolę naszego zespołu, który w trudnym czasie wykazał się zaangażowaniem i ogromną odpowiedzialnością. Przed nami nowe cele i wyzwania. Chcemy dostarczać klientom jak najlepsze i najnowocześniejsze usługi dostosowane do ich potrzeb i rosnącego zapotrzebowania na niezawodny, szybki dostęp do Internetu w związku z przeniesieniem wielu naszych codziennych aktywności do sieci. Zadbamy o dynamiczny rozwój sieci 5G, segmentu internetowego z Grupą Interia.pl i programu smartDOM zgodnie z ideą „Dla każdego. Wszędzie”, a także inwestycje w atrakcyjny kontent