Google chwali się wynikami za 1Q2023. Wzrosty są, choć niewielkie

Alphabet, którego główną część stanowi Google, ogłosił wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. Gigant minimalnie mniej zarobił na reklamach, ale osiągnął wzrosty w innych obszarach.

Alphabet opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. Gigant przez trzy miesiące wypracował łączny przychód w wysokości 69,767 mld dolarów (291 mld zł), co stanowi wzrost o 2,6% rok do roku. W analogicznym okresie rok wcześniej wzrost ten sięgał 23%. Zysk netto macierzystej spółki Google'a osiągnął wartość 790 mln dolarów (3,3 mld zł), podczas gdy rok wcześniej firma odnotowała stratę w wysokości 1,160 mld dolarów.

Gigant z Mountain View poinformował, że na koniec marca 2023 roku zatrudniał 190711 pracowników, czyli o 16,4% więcej w porównaniu z 1Q2022. To o 3,2% więcej niż rok wcześniej. Największą część tej kwoty stanowiły przychody z reklam, które spadły przez rok o 0,2% do 54,548 mld dolarów (227 mld zł). Największy wzrost odnotowano w przypadku chmury Google – do 7,454 mld dolarów (31 mld zł), czyli aż o 28% w ujęciu rocznym.

Największy przychód Alphabet osiągnął na macierzystym rynku, czyli w USA – 32,865 mld dolarów (137 mld zł), o 3,6% więcej niż w pierwszym kwartale 2022 roku. Na drugim miejscu znalazł się region EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), w którym przychód giganta osiągnął wielkość 21,078 mld dolarów (88 mld zł) i był o 3,7% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Największy wzrost został osiągnięty w Amerykach (poza USA) – o 17,2% rok do roku, do 4,080 mld dolarów (17 mld zł). Niewielki spadek odnotowano w regionie APAC (Azja i Pacyfik) – o 1,4% rok do roku, do 11,681 mld dolarów (49 mld zł).

Więcej informacji można znaleźć w raporcie finansowym firmy Alphabet za 1Q2022.

