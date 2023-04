Google się ogarnął. Nie będzie cię wiązać do telefonu

Google Authenticator to jedna z aplikacji używanych do generowania kodów do uwierzytelniania dwuskładnikowego. Narzędzie to umożliwia teraz tworzenie kopii zapasowych tych jednorazowych kodów na koncie Google.

O tym, że należy dbać o swoje konta w różnych serwisach, nie należy chyba nikogo przekonywać. Jest to ważne szczególnie wtedy, gdy za "elektronicznymi" drzwiami kont znajdują się dane osobowe użytkowników, a często tak właśnie jest.

Jednym z powszechnie stosowanych dodatkowych zabezpieczeń procesu logowania jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Polega ono na tym, że oprócz wpisywania loginu czy hasła, musimy jeszcze podać jednorazowy kod. Ten może być przysłany do nas w wiadomości SMS lub e-mail, jak również wygenerowany w specjalnej aplikacji, takiej jak na przykład Google Authenticator.

Problem z tego typu aplikacjami polegał na tym, że wygenerowane kody były dostępne tylko z poziomu urządzenia, na którym te były zainstalowane. Jeśli z jakiegokolwiek powodu straciliśmy dostęp do takiego urządzenia, odzyskanie dostępu do serwisów, w których używaliśmy kodów generowanych na przykład w aplikacji Google Authenticator, mogło być trudne i czasochłonne. Czasu wymagał również proces przenoszenia takiej aplikacji z urządzenia do urządzenia, ponieważ trzeba było ponownie dodawać do niej wszystkie usługi.

Google w najnowszej aktualizacji swojej aplikacji do uwierzytelniania dwuskładnikowego w końcu rozwiązuje ten problem. Nowa funkcja synchronizacji w chmurze automatycznie zapisuje dane uwierzytelniające użytkowników na koncie Google, umożliwiając dostęp do nich z dowolnego urządzenia z zainstalowaną aplikacją Google Authenticator.

Wystarczy w tym celu otworzyć aplikację, dotknąć ikony menu, wybrać "Ustawienia", a następnie "Kopia zapasowa na koncie Google". Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, logujemy się na swoje konto Google i włączamy tworzenie kopii zapasowej.

Po włączeniu tworzenia kopii zapasowej kody jednorazowe będą "przechowywane" na koncie Google użytkowników. Jeśli ich urządzenie zostanie zgubione lub skradzione, można je przywrócić, logując się na nowym urządzeniu i wybierając opcję "Przywróć kody".

Źródło zdjęć: BigTunaOnline / Shutterstock.com, Google

Źródło tekstu: Google