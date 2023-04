WhatsApp przestanie działać na tych telefonach. Wyjaśniamy

Z informacji pozyskanych przez serwis WABetaInfo wynika, że WhatsApp już niebawem porzuci wsparcie dla starszych wersji Androida. Jakich konkretnie? Wyjaśnijmy.

WhatsApp jako najpopularniejszy komunikator świata legitymuje się ponad 2 mld aktywnych użytkowników, ale liczba ta może niebawem stopnieć, choć raczej w relatywnie niewielkim stopniu.

Jak donosi serwis WABetaInfo, powołując się na dane pozyskane w trakcie analizy wersji beta komunikatora numer 2.23.9.2, WhatsApp przygotowuje się do porzucenia wsparcia dla systemów Android w wersji starszej niż 5.0. Patrząc na dotychczasową listę kompatybilności, w praktyce oznacza to rezygnację z Androida 4.4 KitKat.

Sam Android 4.4, wydany w lipcu 2014 roku, w świecie smartfonów jest systemem wręcz archaicznym. Zatem, zmiana nie powinna nikogo dziwić. Inna sprawa, że oficjalne dane wskazują, iż wciąż korzysta z niego ok. 1 proc. wszystkich użytkowników OS-u Google.

Teoretycznie to niewiele. Jeśli jednak popatrzymy na skalę bezwzględną, to mowa co najmniej o setkach tysięcy ludzi. Wprawdzie głównie w krajach biedniejszych, takich jak chociażby Indie, ale jednak.

Przy okazji wyszło na jaw, że WhatsApp planuje też drobne modyfikacje w zakresie klawiatury, acz to już raczej kosmetyka. Chodzi bowiem o dodanie przybornika, który ułatwi stosowanie emoji oraz naklejek.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: guteksk7 / Shutterstock

Źródło tekstu: WABetaInfo, oprac. własne