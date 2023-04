Korzystasz z Opery? Niedługo zastąpi ją Opera One

Opera One to nowa wersja przeglądarki internetowej, która zadebiutuje jeszcze w tym roku i zastąpi standardową wersję. Co zaoferuje?

Opera One to nowe wydanie znanej i lubianej przeglądarki internetowej, która jeszcze w tym roku zastąpi podstawowy wariant. Twórcy właśnie udostępnili wczesną wersję, dzięki czemu każdy z nas już teraz może sprawdzić, co ona oferuje. A możliwości jest dużo.

Opera One, czyli nowa przeglądarka

Najważniejsza informacja jest taka, że Opera One docelowo zastąpi zwykłą Operę w wersji na Windowsa, MacOS oraz Linuxa. Nastąpi to jeszcze w tym roku.

Po drugie, będzie to pierwsza z liczących się przeglądarek opartych na Chromium z tzw. Multithreaded Compositor, co ma ożywić interfejs. Po trzecie, Opera One zostanie zbudowana zgodnie z koncepcją modułowego designu, co z kolei ma zmienić sposób interakcji z programem na bardziej płynny i intuicyjny.

Opera ma długą historię wprowadzania innowacji, aby sprostać zmieniającym się potrzebom swoich użytkowników, a także ewolucji internetu. Opera One została zaprojektowana w oparciu o koncepcję Modular Design, modułowego designu. Nowy design, prezentowany dziś design pozwoli Operze budować mocniejszą i bogatszą w funkcje przeglądarkę, która będzie gotowa na internet przyszłości oparty na generatywnej sztucznej inteligencji.

- czytamy w zapowiedzi Opera One.

Opera One ma dynamicznie dostosowywać się do potrzeb użytkownika, oferując na pierwszym planie tylko te narzędzia, które są dla niego najważniejsze i to w zależności od kontekstu.

W przeciwieństwie do dodawania coraz większej liczby funkcji, każdy element w Operze One został dokładnie oceniony pod kątem tego czy jest potrzebny i użyteczny. W rezultacie przeglądarka zyskała czystszy i bardziej uporządkowany interfejs z dużą ilością przestrzeni na przyszłe funkcje oraz rozszerzenia oparte na sztucznej inteligencji, zarówno na pasku bocznym przeglądarki, jak i w pasku adresowym. W Operze One, ChatGPT, ChatSonic i nowa funkcja AI Prompts są domyślnie włączone.

- informuje Opera.

Nowością będzie też Tab Islands, czyli nowy sposób interakcji z kartami. Ten ma być bardziej płynny i intuicyjny, szczególnie w przypadku korzystania z wielu kart jednocześnie. Ma on polegać między innymi na łączeniu ze sobą kart, które są powiązane kontekstowo. Te mają być między innymi odróżniane kolorami, a całość ma się dziać automatycznie. Możliwe będzie także tworzenie własnych wysp czy też przenoszenie kart między nimi.

Tab Islands to naturalny sposób organizowania kart w grupy kontekstowe bez zakłócania pracy. Ułatwiają przechowywanie powiązanych ze sobą kart w grupach, które można otwierać i zwijać w razie potrzeby. Przeglądanie staje się bardziej wydajne, przyjemniejsze i płynniejsze

— mówi Joanna Czajka, Product Director w Opera.

Opera One zadebiutuje w pełnej, stabilnej wersji jeszcze w tym roku. Na ten moment każdy chętny może sprawdzić jej możliwości we wczesnej wersji.

Zobacz: Powraca jeden z popularniejszych programów komputerowych

Zobacz: Windows odzyska przydatną funkcję. Koniec prowizorki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: afapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Engadget