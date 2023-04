Do Windowsa wraca znana funkcja. Tego mu brakowało

Wszyscy znamy powiedzenie, że co drugi system Microsoftu jest udany. Przez lata była to prawda i wygląda na to, że Windows 11 nic pod tym względem nie zmienił. Firma z Redmond dwoi się i troi, zapowiada nowe funkcje i zmiany, ale jedenastka nie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Adopcja jest powolna, a kolejne doniesienia o problemach z aktualizacjami tym bardziej nie zachęcają do sprawdzenia systemu.

Sam korzystam z Windowsa 11 tylko dlatego, że na firmowym laptopie już po prostu był zainstalowany (na prywatnym komputerze mam nadal Windowsa 10). Od początku przeszkadzała mi w nim jedna rzecz, którą co prawda rozwiązałem zewnętrznym programem, ale to jedynie substytut czegoś, co w systemach Microsoftu od dawna było. Chodzi o możliwość wyłączenia grupowania przycisków na pasku zadań. Tak, w Windowsie 11 nie da się tego zrobić i zawsze są one grupowane.

Taskbar item labels (as well as ungrouped items) are indeed on their way to Windows 11 ✨

Here's a demo of the current state of the feature, definitely further along than last time we looked at it



Fiddled with a few settings in the video so you can see how it reacts pic.twitter.com/7A7H0MWpJV