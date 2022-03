Gdzie na świecie jest najszybsze 5G? Ranking Opensignal, marzec 2022

Analitycy z Opensignal stale monitorują stan sieci 5G w skali globalnej. Firma przedstawiła najnowszy ranking na marzec 2022 roku. Nie będzie wielkim spojlerem, że Polska nie załapała się do najważniejszych zestawień TOP15. Inne kraje Europy radzą sobie znacznie lepiej.

Opensignal analizuje rozwój sieci 5G na świecie we wszystkich państwach, które wdrażają tę technologię. Jednym z najciekawszych rankingów jest porównanie prędkości pobierania i wysyłania, jakie można osiągnąć w poszczególnych państwach. Najnowsze zestawienie na marzec 2022 w rzeczywistości obejmuje wyniki od listopada 2021, gdy ogłoszone zostało wcześniejsze porównanie, do 29 stycznia 2022 r.

Zobacz: OpenSignal ujawnia, gdzie jest najszybsze 5G

Prędkość pobierania 5G

W nowym rankingu, podobnie jak wcześniej, bardzo dobrze wypada Korea Południowa, która także i teraz zdobyła pierwsze miejsce w głównej kategorii. Pod względem prędkości pobierania 5G Korea może pochwalić się obecnie średnim rezultatem 438 Mb/s – dla porównania w listopadzie było to 423,8 Mb/s. Na drugiej pozycji znalazła się Szwecja (338,4 Mb/s), na trzecim Zjednoczone Emiraty Arabskie (319,4 Mb/s), a poza podium uplasowała się Norwegia (296,5 Mb/s).

Te państwa już wcześniej zdobywały wysokie pozycje w rankingu, ciekawostką jest za to Słowenia, która zajmuje 6 pozycję z wynikiem 283,9 Mb/s. TOP15 zamyka Izrael z rezultatem 205,8 Mb/s.

Szczytowa prędkość pobierania 5G

Inne od wyników uśrednionych są szczytowe prędkości pobierania. Opensignal zauważa, że na wszystkich rynkach są one znacznie wyższe od tego, na co w praktyce mogą liczyć użytkownicy sieci 5G. Szczytowa prędkość pobierania 5G jest około dwa do trzech razy większa niż osiągają klienci na co dzień. Rekord należy do w Korei Południowej (866,9 Mb/s), tuż za nią uplasowała się Słowenia (862 Mb/s), na podium znalazło się też miejsce na Norwegię (850,2 Mb/s). TOP15 zamykają Węgry (576.9 Mbps).

Prędkość wysyłania 5G

Ranking szybkości wysyłania wygląda jeszcze inaczej. Pierwsze miejsce przypadło Szwecji (49,9 Mb/s), na drugie wskoczyła Norwegia (39,9 Mb/s), na trzeci znalazły się Czechy (38,3 Mb/s). Ostatnie, 15. miejsce należy do Niemiec z wynikiem 28,6 Mb/s.

Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedną kategorię – jak wzrosła średnia prędkość pobierania w sieciach 5G w porównaniu do 4G. W TOP15 wzrost waha się między mnożnikiem 6 a 9,6. Na szczycie tabeli znajduje się Chile z 9,6 raza szybszym 5G niż 4G, za nim są Filipiny z przyspieszeniem 8,9 raza, na trzecim Izrael z 8,5 raza szybszą średnią prędkością pobierania przy użyciu 5G.

Polska pojawia się tylko w jednym zestawieniu – jakie było przyspieszenie z 4G do 5G podczas oglądania wideo. Nasz kraj zajął 11. pozycję z przyrostem o 15%, co przekłada się na 79,2 punktu w 100-stopniowej skali.

Opensignal przewiduje też, że w 2022 r. doświadczenia użytkowników związane z 5G będą dalej się poprawiać. Operatorzy na wielu rynkach wprowadzą nowe wersje 5G i udostępnia na potrzeby 5G nowe częstotliwości. Jednocześnie producenci smartfonów wprowadzają na rynek nowe modele 5G z ulepszonymi chipsetami 5G, modemami i sprzętem radiowym. Zdaniem analityków powiększy się przepaść między 5G a starszymi technologiami mobilnymi, co zachęci operatorów na wyłączania sieci 2G i 3G.

Zobacz: Miliard subskrypcji 5G jeszcze w 2022 roku

Zobacz: 5G w Polsce i na świecie: widać rozwój oraz spowolnienie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Opensignal

Źródło tekstu: Opensignal