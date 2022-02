Miliard subskrypcji 5G jeszcze w 2022 roku

Liczba subskrypcji 5G przekroczy w tym roku 1 miliard – prognozuje Matthew Reed z firmy Omdia. Na koniec roku mają one stanowić 12% wszystkich subskrypcji mobilnych.

Pociąg o nazwie 5G wciąż się rozpędza i ma coraz więcej "pasażerów". Zwrócił na to uwagę Matthew Reed, główny analityk w firmie Omdia, zajmujące się rynkiem operatorów. W swoim wystąpieniu online (patrz film poniżej) powiedział, że w 2022 roku liczba mobilnych subskrypcji 5G przekroczy 1 miliard i na koniec roku osiągnie 1,27 miliarda, wzrastając z około 530 milionów na koniec 2021 roku.

Zobacz: 5G w Polsce? UOKiK sprawdza, czy klienci nie są wprowadzani w błąd

Zobacz: Jak szybkie jest 5G w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie? Zbadał to RFBenchmark

W tym roku liczba wszystkich subskrypcji mobilnych ma osiągnąć 10,7 miliarda. Oznacza to, że udział 5G wyniesie niemal 12%. Raczej nie powinno nikogo dziwić, że zdecydowana większość subskrypcji 5G (około 940 milionów) dotyczyć ma Azji. Same Chiny mają mieć na koniec 2022 roku 755 milionów subskrypcji 5G. Z kolei w przypadku Stanów Zjednoczonych liczba subskrypcji 5G wzrośnie z 67 milionów na koniec 2021 roku do 168 milionów na koniec tego roku.

A czego oczekuje się od 5G? Przede wszystkim rozwoju obecnie oferowanych usług, takich choćby jak strumieniowanie wideo w wysokiej rozdzielczości oraz jeszcze lepsze doświadczenie w grach online. Sieci piątej generacji pozwolą również na rozwój nowych usług, związanych z wirtualną rzeczywistością, "metaverse", automatyzacją przemysłu czy inteligentnymi miastami.

Zobacz: Play: nowe miejscowości w zasięgu LTE, styczeń 2022 (aktualizacja)

Zobacz: Który operator był najszybszy w roku 2021? RFBenchmark podaje wyniki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Omdia, LightReading