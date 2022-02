Jak szybkie jest 5G w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie? Zbadał to RFBenchmark

Firma Notel Poland, stojąca za benchmarkiem RFBenchmark, podała wyniki kolejnych testów 5G w wybranych miastach Polski. Tym razem szybkość nowego standardu badana była w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.

Specjaliści z Notel Poland badali polskie 5G w Szczecinie, Poznaniu, Trójmieście, Olsztynie, Białymstoku, we Wrocławiu oraz w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Dziś opublikowane zostały rezultaty pomiarów przeprowadzonych w trzech kolejnych miastach, na południu i wchodzie Polski.

Jak poprzednio, także i tym razem, badania 5G przeprowadzone zostały w stabilnych warunkach radiowych i bezruchu (ang. Stationary tests). Do przeprowadzenia testów użyto Xiaomi Mi 11. W każdym z miast badania wykonano w kluczowych punktach charakteryzujących się dużym ruchem.

Zobacz: RFBenchmark pokazuje jakość 5G w Szczecinie i Poznaniu

Testy pobierania i wysyłania – wyniki tylko w 5G

Pierwsza część testów Notel Poland to analiza wyników osiąganych przy wykorzystaniu tylko 5G. Autorzy raportu zaznaczają jednak, że podobnie jak w pozostałych miastach badania u niektórych operatorów zostały przeprowadzone jedynie z częściowym dostępem do technologii 5G i były punkty, gdzie odsetek wykonania testów w 5G nie osiągnął przynajmniej 90%. Najgorszy wynik pod tym względem należy do Play - 41,8% w Krakowie.

Z testów wynika, że średnia prędkość pobierania w zasięgu usług Plus jest najwyższa i przekracza 200 Mb/s. Ten operator ma także największe pokrycie sieci 5G w Krakowie i Lublinie. Największy udział 5G w Rzeszowie miał Orange.

Najlepszy średni wynik w przypadku prędkości pobierania osiągnął Plus w Rzeszowie (245 Mb/s). Najsłabiej wypadło z kolei Play w Rzeszowie z rezultatem 53,3 Mb/s.

W kategorii średniej prędkości wysyłania danych w 5G częściowo zmieniła się kolejność poszczególnych operatorów w zestawieniu. Plus, najlepiej radzący sobie z pobieraniem, tym razem w Rzeszowie zamknął tabelę wyników, osiągając 53 Mb/s oraz zanotował w Krakowie najniższy wynik (38,2 Mb/s). Pod względem wysyłania plików najlepiej radziły sobie: T-Mobile (61,7 Mb/s w Krakowie), Play (49,5 Mb/s w Lublinie) oraz Orange (65,6 Mb/s w Rzeszowie).

Sieć Kraków Lublin Rzeszów Szybkość [Mb/s] Udział 5G Szybkość [Mb/s] Udział 5G Szybkość [Mb/s] Udział 5G POBIERANIE DANYCH Orange 92,6 71,9% 65,8 61,9% 121,3 99,9% Play 106,9 41,8% 83,5 75,2% 53,3 76,7% Plus 209,1 93,6% 205,8 99,2% 245,0 81,3% T-Mobile 119,5 60,4% 126,9 75,0% 138,3 93,9% WYSYŁANIE DANYCH Orange 49,3 66,8% 24,8 56,2% 65,6 97,6% Play 41,9 60,4% 49,5 75,6% 62,9 77,3% Plus 38,2 93,4% 44,7 100,0% 53,0 81,1% T-Mobile 61,7 60,1% 31,5 70,6% 65,1 98,6%



Testy pobierania plików – 4G i 5G

Druga część raportu prezentuje wyniki całościowe, tzn. w trybie FreeMode, uzyskiwane w 4G lub 5G, w zależności od technologii, jaka była dostępna w trakcie pomiaru. Ma to odzwierciedlać rzeczywiste odczucia użytkownika w danej lokalizacji pomiarowej.

Największą średnią pobierania osiągnął Plus w Rzeszowie – 215,3 Mb/s, który triumfował też w pozostałych miastach. Najlepszy rezultat T-Mobile to również średnia z pomiarów w Rzeszowie (133,4 Mb/s), gdzie stosunkowo dobrze także wypadł Orange (121,3 Mb/s). Play nie błyszczał w pomiarach – nie osiągnął nawet średniej 100 Mb/s z najlepszym wynikiem 95,5 Mb/s w Krakowie. Najsłabszy rezultat fioletowego operatora odnotowany został w Lublinie, gdzie Play nakręcił 74,8 Mb/s, jednak i tam wyprzedził w tym mieście Orange z 70,4 Mb/s – był to najsłabszy wynik w tej części zestawienia.

Wyniki zebrane zostały na poniższych wykresach, gdzie również uwzględniono rozbicie technologii użytych w trakcie pomiarów.

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Krakowie

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Lublinie

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Rzeszowie

Zobacz: Który operator był najszybszy w roku 2021? RFBenchmark podaje wyniki

Testy wysyłania plików – 4G i 5G

Jeżeli chodzi o wysyłanie plików, w Krakowie najlepszy rezultat osiągnął T-Mobile (50,1 Mb/s) który wyprzedził Orange (43,2 Mb/s), Play (36,8 Mb/s) oraz Plus (36,6 Mb/s). Sytuacja diametralnie różniła się w Lublinie – tutaj na prowadzeniu znalazł się Plus (44,7 Mb/s), za nim Play (41,4 Mb/s), a także T-Mobile (29,6 Mb/s) i Orange (20,9 Mb/s). W Rzeszowie z kolei najlepiej punktowało Orange (65 Mb/s), który było lepsze od T-Mobile (64,6 Mb/s), Play (60,2 Mb/s) oraz Plusa (44,7 Mb/s).

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Krakowie

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Lublinie

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Rzeszowie

Pełne wyniki raportu wraz z rozbiciem na poszczególne lokalizacje w miastach można przeczytać na stronie RFBenchmark.

Zobacz: Kto ma najszybsze 5G w Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku? Zbadał to RFBenchmark

Zobacz: Jak gibke je 5G na Wiyrchnim i Dolnym Ślōnsku? Zbadoł to RFBenchmark

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, wykresy RFBenchmark

Źródło tekstu: RFBenchmark