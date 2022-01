Kto ma najszybsze 5G w Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku? Zbadał to RFBenchmark

Który operator ma najszybsze 5G w w Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku? Zbadali to twórcy benchmarku RFBenchmark. Firma Notel Poland przeprowadziła pomiary sieci 5G metodą Stationary Test w kolejnych miastach.

Dwa tygodnie temu firma Notel Poland podawała wyniki testów 5G wykonanych w Szczecinie i Poznaniu. Tym razem twórcy RFBenchmarku przedstawili, jak operatorzy radzą sobie z wdrożeniem sieci 5G w Trójmieście, Olsztynie oraz Białymstoku.

Jak prowadzone były testy?

Zasady pomiarów nie różniły się od tych wykonanych w Szczecinie i Poznaniu. Zespół Notel przemieszczał się pojazdem wyposażonym w urządzenia Xiaomi Mi 11 z 5G. Wszystkie testy przeprowadzone były w stabilnych warunkach radiowych i bezruchu (Stationary tests), a uwagę poświęcono głównie na ocenę szybkości i jakości transmisji pakietowej w dół i w górę.

Gdzie prowadzone były testy?

We wszystkich aglomeracjach wybrano najpopularniejsze lokalizacje, które są chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów. W Trójmieście było to 15 punktów pomiarowych, w Olsztynie obszarem testów objętych zostało 6 lokalizacji, a w Białymstoku – 9.

Testy 5G w Trójmieście

Testy 5G w Olsztynie

Testy 5G w Białymstoku

5G – pobieranie i wysyłanie plików (wyniki tyko 5G)

Autorzy testu podkreślają, że u niektórych operatorów wyniki zostały uzyskane przy częściowej dostępności 5G w trakcie wykonywania testów w danych lokalizacjach. W Olsztynie i Białymstoku zabrakło wyników sieci Orange, która nie wdrożyła jeszcze tam swoich usług. Pełne porównanie obejmuje za to Trójmiasto.

Poniższa tabela przedstawia pomiary z uwzględnieniem tylko technologii 5G (NSA). Wyniki po raz kolejny potwierdziły, że najszybsze 5G podczas pobierania osiągane jest w Plusie, co jest efektem zastosowania szerszego pasma w 2600 MHz TDD niż u innych operatorów, korzystających z 2100 MHz FDD. Nieco inne są jednak wyniki wysyłania danych, gdzie Plus wypadł słabo.

Jeżeli chodzi o wartości prędkości pobierania, w Trójmieście Plus z rezultatem 296 Mb/s wygrał nad T-Mobile, który z wynikiem 135,3 Mb/s zajmuje drugie miejsce. Tuż za nimi, Orange z wynikiem 129,7 Mb/s wyprzedza ostatniego Playa, który z wynikiem 85,7 Mb/s zajmuje czwarte miejsce.

Olsztyn również zdominowany jest przez Plus z wynikiem 223,8 Mb/s, wyprzedzając ponownie T-Mobile, który z wynikiem 116 Mb/s zajmuje drugie miejsce. Ostatnie miejsce na podium z wynikiem 89,8 Mb/s zajmuje Play.

W Białymstoku dobrze wypadł T-Mobile, który przekroczył średnią prędkość 214,1 Mb/s. Niepokonanym, na czele stawki pozostaje Plus z wynikiem 233.9 Mb/s. Ponownie ostatni, Play z wynikiem 89,6 Mb/s zajmuje trzecie miejsce.

Sieć Trójmiasto Olsztyn Białystok Szybkość [Mb/s] Udział 5G Szybkość [Mb/s] Udział 5G Szybkość [Mb/s] Udział 5G POBIERANIE DANYCH Orange 129,7 20,2% - - - - Play 85,7 70,4% 89,8 31,0% 89,6 84,3% Plus 296,0 97,9% 223,8 99,6% 233,9 99,9% T-Mobile 135,3 43,9% 116,0 21,4% 214,1 32,7% WYSYŁANIE DANYCH Orange 34,3 19,0% - - - - Play 66,7 85,2% 69,1 39,2% 62,6 84,9% Plus 37,9 98,4% 32,9 100% 45,5 100% T-Mobile 39,9 41,5% 36,2 21,4% 41,4 32,5%



Odmienna sytuacja panuje pod względem wysyłania. Czwarte miejsce w Trójmieście zajmuje Orange z wynikiem 34,3 Mb/s. Trzeci jest Plus, który notuje wyniki 37,9 Mb/s (Trójmiasto), 32,9 Mb/s (Olsztyn) i 45,5 Mb/s (Białystok). Drugie miejsca należy do T-Mobile z wynikami 39,9 Mb/s (Trójmiasto), 36,2 Mb/s (Olsztyn) i 51,4 Mb/ (Białystok). Liderem tego zestawienia jest Play, zajmujący wszystkie 3 pierwsze miejsca z wynikami kolejno 66,7 Mb/s (Trójmiasto), 69,1 (Olsztyn) i 62,2 Mb/s (Białystok).

Jaki był udział 5G?

Urządzenie pomiarowe korzystające z karty SIM Plusa we wszystkich wymienionych miastach wykonało 98-99% testów w technologii 5G. Orange wypadł najsłabiej pod względem użycia technologii 5G - występował w 20% punktów pomiarowych Trójmiasta i nie oferuje 5G w Olsztynie i Białymstoku. Pozostali operatorzy również zanotowali słabsze wyniki pod tym względem. Play z najlepszej strony pokazał się w Białymstoku, gdzie 84% pomiarów zostało zrealizowanych za pomocą technologii 5G. T-Mobile notował od około 21% (Olsztyn) do maksymalnie ponad 44% (Trójmiasto).

Testy pobierania plików - 5G i 4G

Firma Notel wykonała też pomiary, w których nie wykluczono żadnej z technologii jaka była dostępna w trakcie pomiaru (tryb FreeMode). Pokazuje to, jak mogły wyglądać odczucia użytkownika końcowego w danym mieście – lokalizacji pomiarowej.

Poniższe wykresy pokazują rozbicie technologii użytej w trakcie pomiaru szybkości pobierania i dostępność 5G w obranych punktach pomiarowych.

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Trójmieście

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Olsztynie

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Białymstoku

Plus charakteryzuje się najlepszymi osiągami w tej kategorii. Średnia prędkość pobierania u tego operatora w Trójmieście oscyluje w granicach 294,7 Mb/s, w Olsztynie 223,8 Mb/s, a w Białymstoku – 233,8 Mb/s. Na drugim miejscu znalazł się T-Mobile ze średnimi wynikami 136,8/116,5/139,8 Mb/s (odpowiednio Trójmiasto/Olsztyn/Białystok). Gorsze wyniki zanotowało Orange, które rywalizowało z Play o trzecie miejsce w klasyfikacji. Pomarańczowy operator według pomiarów Notel Poland osiągnął wyniki w wysokości 118,1/73,6/98,9 Mb/s. Play z kolei na liczniku zanotował 89,2/139,6/85,1 Mb/s.

Na kolejnych wykresach widać wyniki osiągnięte dla poszczególnych punktów pomiarowych.

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji w Trójmieście

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji w Olsztynie

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji w Białymstoku

Play w Trójmieście najlepiej wypadł przy sopockim Aquaparku (201,4 Mb/s), w Olsztynie przy Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie w Olsztynie (230.5 Mb/s), a w Białymstoku w CH Atrium Biała (151.1 Mb/s).

Drugi operator w tej klasyfikacji – Plus – z najlepszych rezultatów cieszył się w okolicach galerii Klif w Gdyni przebijając barierę 500 Mb/s, Plaży w Olsztynie (284,9 Mb/s) i Dworca w Białymstoku (281,3 Mb/s).

Dla T-Mobile najlepszymi lokalizacjami w każdym z miast były kolejno galeria Klif w Gdyni (248.7 Mb/s), UWM w Olsztynie (105.8 Mb/s) oraz CH Zielone Wzgórza w Białymstoku (242.0 Mb/s).

Najsłabiej na tle rywali wypadło Orange. Swoje najlepsze wyniki ten operator zanotował w Galerii Klif w Gdyni (185.2 Mb/s), Castoramie w Olsztynie (110.3 Mb/s), a w Białymstoku była to Plaża Miejska (174.9 Mb/s).

Testy wysyłania plików – 5G i 4G

Pod względem wysyłania plików z wykorzystaniem 5G i 4G najlepszy średni wynik w Trójmieście odnotował Play (63,4 Mb/s) wyprzedzając kolejno Plusa (38,0 Mb/s), T-Mobile (32,1 Mb/s) i Orange (30,8 Mb/s).

Podobna kolejność operatorów była w Olsztynie – Play (58,8 Mb/s) wyprzedził Plusa (32,9 Mb/s), a także T-Mobile (30,3 Mb/s) i Orange (26,1Mb/s).

Identyczny układ zanotowano w Białymstoku: Play (55,2 Mb/s), Plus (45,5 Mb/s), T-Mobile (34,4 Mb/s) i Orange (27,5 Mb/s).

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Trójmieście

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Olsztynie

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Białymstoku

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji na terenie Trójmieście

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji na terenie Olsztynie

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji na terenie Białymstoku

Testy streamingu filmu 4K

Specjaliści z Notel Poland przeprowadzili także pomiary i analizę wyników osiąganych w serwisach streamingowych. Mimo iż różnice mogą wydawać się znikome, to dla użytkownika końcowego mogą być zauważalne.

Średni czas buforowania filmu 4K wskazuje, że najlepiej z tym zadaniem poradził sobie Plus (2,212 s w Trójmieście; 2,111 s w Białymstoku), który ustąpił jedynie raz Orange (2,048 s w Olsztynie).

Zestawienie średniego czasu potrzebnego na załadowanie filmu 4K w Trójmieście

Play z najlepszych rezultatów cieszył się w Białymstoku (2,145 s), następnie kolejno w Olsztynie (2,372 s) i w Trójmieście (2.387 s).

Dla T-Mobile najlepszymi wynikami z miast były Białystok (2,148 s), Olsztyn (2,155 s) oraz Trójmiasto (2,379 s).

Orange wyprzedził wszystkich w Olsztynie (2.048 s), następnie kolejno w Białymstoku (2,188 s) i Trójmieście (2,215 s).

Zestawienie średniego czasu potrzebnego na załadowanie filmu 4K w Olsztynie

Zestawienie średniego czasu potrzebnego na załadowanie filmu 4K w Białymstoku

Notel zbadał również liczbę zatrzymań filmu w trakcie jego odtwarzania (wymuszonych np. buforowaniem). Tutaj bezbłędny okazał się Plus, który we wszystkich miastach uzyskał 100% płynność. Najsłabiej wypadło Orange, które w Olsztynie i Białymstoku notuje od czasu do czasu od 1 do 2 zatrzymań plików wideo.

