Jak szybkie jest 5G we Wrocławiu i GOP? Zbadał to RFBenchmark

W kolejnym etapie testów szybkości i sprawności sieci 5G w Polsce specjaliści firmy Notel Poland zbadali stopień wdrożenia nowego standardu sieci we Wrocławiu oraz w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.

To już trzecie podsumowanie testów 5G w Polsce. Wcześnie badane były Szczecin i Poznań, a także Trójmiasto, Olsztyn i Białystok.

Na terenie GOP obszarem badań objęto: 3 Stawy, Agora Bytom, Biblioteka Śląska, Dworzec Katowice, Dworzec Sosnowiec, Dworzec Zabrze, IKEA Katowice, Marcedo Center, Opera Śląska, Pałac Kultury Zagłębia, Ruda Śląska Plaza, Spodek w Katowicach, Stadion Śląski oraz Śląski Uniwersytet Medyczny.

Mapa z punktami pomiarowymi w GOP

Z kolei we Wrocławiu urządzenia mierzyły sygnał 5G w sąsiedztwie wrocławskiego Aqua Parku, CH Korona, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dworca Głównego, centrum handlowego Fashion Outlet, hali sportowej Orbita, Hali Stulecia, sklepu IKEA Wrocław, Magnolii Park, Osiedla Gaj, wrocławskiego Rynku, Sępolna, stadionu Tarczyński Arena, a także Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Mapa z punktami pomiarowymi we Wrocławiu

Podobnie jak w innych częściach kraju pomiary zostały wykonane zgodnie z metodologią Stationary Test. Smartfony Xiaomi Mi 11 zmierzyły jakość i prędkość usług 5G operatorów komórkowych w stabilnych warunkach radiowych i bezruchu.

Testy pobierania i wysyłania – tylko 5G

Autorzy testu zastrzegają, że nie wszędzie dostępność 5G u wszystkich operatorów była taka sama i na przykład na ternie GOP wyraźnie odstawała pod tym względem Play, zapewniając tylko niecałe 25% udziału 5G.

Pod kątem szybkości pobierania danych na czele znajduje się Plus, który zarówno na terenie GOP, jak i we Wrocławiu osiągnął wyniki bliskie 250 Mb/s.

Druga pozycja przypadła T-Mobile (128,2 Mb/s w GOP oraz 137,5 Mb/s we Wrocławiu). Z kolei na trzecim miejscu zameldowało się Orange, osiągając 84,7 Mb/s (GOP) i 111,7 Mb/s (Wrocław). Najsłabiej pod tym kątem wypada Play (71,4 Mb/s i 89,5 Mb/s).

Sieć GOP Wrocław Szybkość [Mb/s] Udział 5G Szybkość [Mb/s] Udział 5G POBIERANIE DANYCH Orange 84,7 92,1% 111,7 14,3% Play 71,4 24,9% 89,5 50,9% Plus 246,0 100% 250,2 92,4% T-Mobile 128,2 86,9% 137,5 29,4% WYSYŁANIE DANYCH Orange 59,4 90,3% 66,1 14,0% Play 20,5 34,5% 46,5 71,3% Plus 46,7 100% 31,1 92,3% T-Mobile 68,2 85,7% 55,6 29,5%



Jeżeli chodzi o udział 5G w pomiarach, widać duże rozbieżności. O ile na terenie GOP trzech operatorów osiągnęło poziom wdrożenia 5G na poziomie 86,9%-100% wszystkich pomiarów (Plus -100%, Orange – 92,1%, T-Mobile – 86,9%) to we Wrocławiu tylko Plus osiągnął przyzwoity wynik (92,4%). Pozostali operatorzy zanotowali od 50,9% (Play) do 14,3% (Orange), co okazało się najsłabszym rezultatem.

Inaczej wygląda jednak zestawienie wyników wysyłania. Plus odnotował tym razem jeden z najsłabszych (46,7 Mb/s) wyników w GOP i najsłabszy (31,1 Mb/s) we Wrocławiu. Na Górnym Śląsku triumfował T-Mobile (68,2 Mb/s), a we Wrocławiu Orange (66,1 Mb/s).

W GOP słabsze wyniki niż lider zanotowało Orange (59,4 Mb/s), Plus (46,7 Mb/s) oraz Play (20,5 Mb/s). We Wrocławiu na drugim miejscu podium znalazł się T-Mobile (55,6 Mb/s) wyprzedzając Play (46,5 Mb/s) i Plusa (31,1 Mb/s).

Testy pobierania plików – 4G i 5G

Drugie zestawienie pomiarów obejmuje łączone wyniki 4G i 5G (FreeMode), co ma odzwierciedlać subiektywne uczucie użytkownika w określonej lokalizacji.

W trybie FreeMode Plus także znalazł się na czele klasyfikacji pobierania danych. Na terenie GOP osiągnął 246 Mb/s, a we Wrocławiu 235,3 Mb/s.

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w GOP

Na drugim miejscu, z wyraźnie słabszym wynikiem, sklasyfikowany został T-Mobile (129,7 Mb/s – GOP, 153,7 Mb/s – Wrocław). Play w GOP osiągnął wynik 96,5 Mb/s, co dało temu operatorowi trzecie miejsce, natomiast we Wrocławiu wynik 86,4 Mb/s był najsłabszym odnotowanym spośród wszystkich operatorów. Orange we Wrocławiu z kolei wywalczyło trzecie miejsce (142,7 Mb/s), ale w GOP odnotowało najgorszy rezultat (91 Mb/s).

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych we Wrocławiu

Testy wysyłania plików – 4G i 5G

Pod względem średniej prędkości wysyłania danych w trybie FreeMode na terenie Górnego Śląska najlepszym operatorem okazał się T-Mobile (64 Mb/s). Tuż za nim uplasowało się Orange (57,6 Mb/s), a na najniższym stopniu podium tej klasyfikacji – Plus (46,7 Mb/s). Tabelę zamknął Play (31,1 Mb/s).

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w GOP

Praktycznie identyczna kolejność sprawdziła się we Wrocławiu. Tutaj także T-Mobile na czele zestawienia (42 Mb/s), który wyprzedził Orange o zaledwie 1,3 Mb/s (40,7 Mb/s). Niewiele słabszym wynikiem może pochwalić się Play (39,6 Mb/s), które ostatecznie zajęło trzecie miejsce. Na końcu tym razem znalazł się Plus (31,9 Mb/s).

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych we Wrocławiu

Pełna treść raportu z dokładniejszymi danymi znajduje się TU.

Źródło zdjęć: Shutterstock, wykresy RFBenchmark

Źródło tekstu: RFBenchmark