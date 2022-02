5G w Polsce to kłamstwo? Sprawę zabada UOKiK

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przygląda się reklamom ofert 5G w sieciach komórkowych oraz informacjom związanym z wprowadzaniem tej technologii do taryf operatorów. Urząd otrzymuje skargi na temat ofert dostępu do internetu w technologii 5G.

W związku z tym UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec spółki Polkomtel, operatora sieci Plus, oraz P4, operatora sieci Play. Urząd sprawdzi, czy w kampaniach reklamowych 5G operatorzy podawali rzetelne informacje.

O co dokładnie chodzi? Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK wyjaśnia, że istotne z perspektywy użytkownika warunki oferty muszą być przedstawione wprost – bez gwiazdek, nieczytelnej czcionki, licznych odniesień, w przeciwnym razie mogą wprowadzać w błąd.

Technologia 5G to korzyści dla konsumentów w postaci szybszego dostępu do internetu, możliwości podłączenia wielu urządzeń, zwiększenia prędkości przesyłania i pobierania danych – to wzbudza zainteresowanie konsumentów. Przedsiębiorcy powinni poza informowaniem o korzyściach tej technologii, podawać również konieczne do spełnienia warunki, aby można było z niej skorzystać