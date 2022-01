Plus przegrał w Sądzie Apelacyjnym z UOKiK. Ma zapłacić 6 mln zł kary

Operator sieci Plus będzie musiał zapłacić karę nałożoną na spółkę przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod koniec 2014 roku. Tak zdecydował Sąd Apelacyjny, do którego odwoływał się Polkomtel.

30 grudnia 2014 roku Prezes UOKiK wydał decyzję o nałożeniu na Polkomtel, operatora sieci Plus, kary w wysokości 5 958 536 zł. Urząd uznał, że operator naruszył zbiorowe interesy konsumentów poprzez niedostarczanie im podczas zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymaganych przez prawo regulaminów promocji. Operator Plusa nie doręczał abonentom również treści proponowanych zmian warunków umowy określonych w regulaminie promocji.

UOKiK zarzucił spółce Polkomtel, że informując o możliwości uniknięcia opłaty za usługę rachunku szczegółowego po zakończeniu promocji spółka wskazywała wyłącznie na najkorzystniejsze z jej perspektywy rozwiązanie czyli usługę e-rachunku.

Plus ma zapłacić karę

Polkomtel odwołał się od decyzji o karze do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a ten ją uchylił w 2018 roku. Wtedy UOKiK zaskarżył wyrok do Sądu Apelacyjnego, który skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez SOKiK. Sąd pierwszej instancji tym razem oddalił skargę operatora. Polkomtel odwołał się więc do Sądu Apelacyjnego.

24 stycznia 2022 roku Sąd Apelacyjny potwierdził decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oddalając tym samym apelację operatora sieci Plus. Sąd uznał, że wszelkie zmiany, również te korzystne dla konsumentów, muszą być wprowadzane zgodnie z prawem. W związku z tym kara w wysokości niemal 6 mln zł pozostaje w mocy.

