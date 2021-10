Kredyt EBI wesprze rozwój szybkiego Internetu w Polsce

Kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 600 milionów złotych wesprze tworzenie infrastruktury światłowodowej oraz szybkiego Internetu w regionach Polski o niedostatecznym zasięgu sieci, czyli pomoże w usuwaniu białych plam.

Obszary Polski, na których do tej pory nie było sieci o dużej przepustowości, zyskają szybki (powyżej 100 Mb/s) dostęp do Internetu dzięki budowie sieci FTTH (ang. fibre to the home) w ramach projektu finansowanego między innymi przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Bank udzielił kredytu w wysokości 600 mln zł spółce telekomunikacyjnej Światłowód Inwestycje, której współwłaścicielami są Orange Polska i APG, holenderski fundusz emerytalny. Światłowód Inwestycje sfinalizował transakcję i tym samym uzyskał dostęp do finansowania w łącznej wysokości 3,1 mld zł, które obejmuje kredyt udzielony przez EBI. Sieć ma dotrzeć do 2,4 mln gospodarstw domowych do końca 2025 roku.

Zobacz: Speedtest Global Index wrzesień 2021: Internet w Polsce a reszta świata

Zobacz: Orange Polska sprzedał 50% spółki Światłowód Inwestycje grupie APG

Według Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego Komisji Europejskiej za rok 2020, zawierającego aktualny zestaw wskaźników dotyczących cyfryzacji i transformacji cyfrowej dla krajów UE, Polska należy do najmniej zaawansowanych państw w Europie pod względem stopnia cyfryzacji, choć w ciągu ostatnich kilku lat w Polsce nastąpiła znaczna poprawa w zapewnianiu dostępu do Internetu. Znajduje to odzwierciedlenie w ponadprzeciętnej dostępności bardzo szybkiego Internetu, jak również dostępu do szerokopasmowej telefonii komórkowej. Jednocześnie ogólna liczba użytkowników stacjonarnych łączy szerokopasmowych jest niższa od średniej w UE, a różnica ta pogłębia się od 2015 roku. Niska dostępność Internetu stacjonarnego jest szczególnie widoczna na obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia.

Ponieważ około 80% projektu jest realizowane w regionach spójności, będzie on skierowany w szczególności do obszarów o niedostatecznym zasięgu sieci. Ponadto projekt wpisze się w działania w dziedzinie klimatu dzięki oszczędnościom energii generowanym przez użytkowników końcowych podłączonych do sieci FTTH.

Zielona i cyfrowa transformacja mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia zdrowej odbudowy po pandemii COVID-19. Projekt ten zmniejszy dystans dzielący Polskę od reszty krajów UE pod względem zasięgu ultraszybkich łączy szerokopasmowych. Szybki internet otwiera przed ludźmi i przedsiębiorstwami szereg nowych możliwości – od telepracy przez nauczanie domowe po dzielenie się wiedzą. Pandemia pokazała, że zaawansowane rozwiązania cyfrowe są podstawą silnych i zdrowych gospodarek i społeczeństw.

– powiedziała Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, odpowiadająca za działania banku w Polsce



Wysokiej jakości łączność stała się ważniejsza niż kiedykolwiek. W Orange widzimy to na własne oczy. Od 2015 roku zainwestowaliśmy blisko 3,9 mld PLN w budowę superszybkich łączy światłowodowych. Nowe łącza światłowodowe budujemy zarówno w większych miastach, jak i w małych miejscowościach – dziś korzysta z nich już prawie 5,5 mln polskich gospodarstw domowych. Usuwanie czarnych plam zawsze należało do naszych priorytetów. Współpracujemy z władzami nad rozwiązaniem tego problemu, m.in. poprzez prowadzenie w całym kraju projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Światłowód Inwestycje to nowy gracz na hurtowym rynku telekomunikacyjnym w Polsce, gotowy inwestować w nowoczesną i wydajną sieć głównie na obszarach o niedostatecznym zasięgu. Wierzymy, że przyczyni się to do cyfryzacji polskiej gospodarki i pomoże w walce z wykluczeniem cyfrowym.

– powiedział Julien Ducarroz, prezes zarządu Orange Polska



Oprócz EBI szereg innych banków krajowych i międzynarodowych zapewnia finansowanie zewnętrzne: BNP Paribas Bank Polska, ING Bank, Santander Bank Polska i Société Générale BGK, KfW Ipex, mBank, Bank Pekao, PKO BP oraz Raiffeisen Bank International.

Zobacz: Internet w Polsce przyspieszył po wakacjach. SpeedTest.pl podsumowuje wrzesień 2021

Zobacz: Światłowód: cztery tysiące kilometrów sieci wybudowane przez Tauron

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Compare Fibre / Unsplash

Źródło tekstu: Europejski Bank Inwestycyjny