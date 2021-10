Internet w Polsce przyspieszył po wakacjach. SpeedTest.pl podsumowuje wrzesień 2021

Po wakacjach prędkość internetu, a dokładniej pobierania danych w Polsce wzrosła – podaje SpeedTest.pl, publikując najnowsze wyniki pomiarów dokonanych we wrześniu. Na pierwszych pozycjach rankingu znaleźli się operatorzy Inea, Orange i T-Mobile.

Miesiąc temu SpeedTest.pl informował, że internet mobilny w wakacje był nawet o 70% wolniejszy niż zazwyczaj. To oczywiście nie odzwierciedla faktycznej szybkości sieci mobilnej w Polsce, lecz miejsca pomiarów – z dużych miast użytkownicy przenosili się do miejscowości turystycznych, które nie zawsze są gotowe na przyjęcie zwiększonego ruchu i gdzie również sieci nie zawsze gwarantują pełną prędkość.

Teraz jednak, w podsumowaniu wrześniowych pomiarów, SpeedTest.pl przekonuje, że w minionym miesiącu internet w Polsce przyspieszył – prędkość pobierania danych za pośrednictwem internetu mobilnego wzrosła o 6,1% (do 39,9 Mb/s), a internetu domowego o 9,2% (do 95,3 Mb/s).

Ranking SpeedTest.pl za wrzesień powstał na podstawie 3,6 mln pomiarów (w tym 814 tys. w aplikacjach mobilnych). Dane te dotyczą użytkowników z Polski.

Internet domowy

Tradycyjnie już największą prędkość pobierania danych w rankingu internetu domowego uzyskali klienci operatora INEA (~187 Mb/s), a spośród ogólnopolskich operatorów UPC (~184 Mb/s). Na trzecim miejscu uplasował się T-Mobile (~172 Mb/s), na czwartej pozycji jest Vectra z wynikiem ~154 Mb/s.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. Inea 186,9 181,1 9 98 tys. 2. UPC 184,4 32,9 17 214 tys. 3. T-Mobile Stacjonarny 171,6 67,2 16 24 tys. 4. Vectra 154,1 33,9 20 166 tys. 5. Toya 145,0 32,7 12 29 tys. 6. Orange 124,9 43,6 21 453 tys. 7. Multimiedia 116,4 25,1 23 101 tys. 8. Netia 100,6 40,8 20 119 tys. 9. Exatel 82,6 35,7 16 19 tys. 10. Play 26,7 10,7 33 193 tys. 11. T-Mobile 25,9 10,6 31 212 tys. 12. Orange Mobile 23,5 9,3 30 140 tys. 13. Plus 20,2 8,8 41 203 tys.



Internet światłowodowy

Wrześniowy ranking FTTH powstał na podstawie ponad 411 tys. pomiarów, co stanowi 13,1% wyników spośród wszystkich łączy stacjonarnych na terenie Polski. We wrześniu średnia prędkość łączy światłowodowych wyniosła 203,9 Mb/s, co przekłada się na wzrost o 1,6% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

We wrześniu trzeci miesiąc z rzędu pozycję lidera rankingu FTTH utrzymuje Orange (220 Mb/s). Drugie miejsce należy do operatora Inea (~214 Mb/s), a podium z wynikiem lekko powyżej 200 Mb/s zamyka Netia. Na czwartym miejscu znalazło się T-Mobile (~174 Mb/s).

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. Orange 219,7 77,2 10 218 tys. 2. Inea 213,6 221,6 8 73 tys. 3. Netia 200,1 76,8 11 29 tys. 4. T-Mobile Stacjonarny 173,8 68,1 16 24 tys. 5. Toya 160,3 35,6 8 8 tys.



Internet mobilny

We wrześniu było widoczne przyspieszenie internetu mobilnego u wszystkich dostawców Internetu mobilnego w Polsce. Średnia prędkość pobierania danych wyniosła 39,9 Mb/s, co przekłada się na przyspieszenie o 6,1% względem poprzedniego miesiąca. Jak wyjaśnia SpeedTest.pl, jest to efekt „odbicia” od wakacyjnego spowolnienia internetu mobilnego, które był efektem wzmożonego ruchu w miejscowościach turystycznych.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. T-Mobile 47,0 10,7 30 47 tys. 2. Orange 43,3 10,9 28 61 tys. 3. Play 36,4 9,8 34 74 tys. 4. Plus 34,6 9,8 39 58 tys.

Na pierwszym miejscu rankingu Internetu mobilnego z wynikiem 47,0 Mb/s znajduje się T-Mobile. Drugie miejsce należy do Orange (43,3 Mb/s), a trzecie do Play z wynikiem 36,4 Mb/s. Poza podium znalazł się Plus (34,6 Mb/s).

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: SpeedTest.pl