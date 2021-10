RFBenchmark: T-Mobile i Orange na prowadzeniu w rankingu internetu (wrzesień 2021)

RFBenchmark opublikował nowy raport szybkości internetu mobilnego w Polsce – tym razem podsumowujący wrzesień 2021 r. Jak zazwyczaj triumfy święci T-Mobile, przebudził się też Orange, który wcześniej w jednej z kategorii przegrywał z Playem.

Wrześniowy ranking RFBenchmark został przygotowany na podstawie 288 108 pomiarów. Po raz pierwszy od dwóch miesięcy liczba wykonanych testów znacząco wzrosło – dla porównania w sierpniu liczba testów w RFBenchmark była mniejsza o blisko 80 tysięcy. To dość zaskakujące, bo większego ruchu mobilnego należało się spodziewać w wakacje, a nie po nich.

We wrześniu użytkownicy aplikacji RFBenchmark przeprowadzili w LTE 94,87% pomiarów, a z wykorzystaniem 3G – około 5,23%. Najczęściej korzystali w tym czasie z zasięgu Play (33,7%) i Orange (32,8%) i Play. Mniej popularnymi operatorami są Plus (18,6%) i T-Mobile (14,9%).

Zobacz: Play znowu z dużą stratą. Raport przenośności numerów w 3Q2021

Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile

T-Mobile niezmiennie okupuje pierwsze miejsca w rankingach RFBenchmark. Także we wrześniu zajął on pierwsze miejsce w klasyfikacji średniej szybkości pobierania danych. Osiągnięty rezultat 45,9 Mb/s jest wyższy o 0,5 Mb/s w porównaniu do sierpniowych wyników.

Orange, które zajęło drugą pozycję w tabeli, także odnotowało lepszy rezultat niż w ubiegłym miesiącu. Tym razem operator osiągnął 42 Mb/s. Z kolei spory spadek wyników zanotował Play (z 37,8 Mb/s w sierpniu do 35,8 Mb/s we wrześniu) i Plus (z 30,5 Mb/s do 29,2 Mb/s).

Zobacz: T-Mobile ma już 3122 stacje 5G

Średnia szybkość wysyłania danych: Orange

W tej kategorii w pomiarach RFBenchmark w ostatnich rankingach rządził głównie Play. Po raz ostatni na pierwszym miejscu Orange był w lutym 2021 r, a w czerwcu zdarzyło się nawet, że operator został sklasyfikowany na ostatniej pozycji.

Teraz jednak Orange wraca na najwyższe miejsce na podium. Pozwolił na to wynik 18,7 Mb/s. Wiceliderem został Play (18,3 Mb/s), a tym razem w dolnej połowie zestawienia znalazł się T-Mobile (16,9 Mb/s) i Plus (16,6 Mb/s).

Najniższa wartość ping: T-Mobile

Bez niespodzianek obyło się w kategorii dotyczącej najniższej wartości ping. Tutaj na czele utrzymał się T-Mobile (30,1 ms), a tuż za nim uplasowało się Orange (30,5 ms).

Na trzecim miejscu znalazł się Play (33,3 Mb/s), a zestawienie zamknął Plus (39,5 ms).

4G LTE Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów T-Mobile 45,9 Mbps 16,9 Mbps 30,1 ms 40844 Orange 42,0 Mbps 18,7 Mbps 30,5 ms 89150 Play 35,8 Mbps 18,3 Mbps 33,3 ms 93584 Plus 29,2 Mbps 16,6 Mbps 39,5 ms 49759



Zobacz: Sierpniowy ranking Speedtest.pl – Internet w Polsce powoli przyspiesza, a liderzy wciąż ci sami

Zobacz: RFBenchmark: T-Mobile i Play mają najszybszy internet mobilny (czerwiec 2021)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: RFBenchmark