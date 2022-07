Samsung sprzedał w 2Q2022 więcej smartfonów niż rok wcześniej

Counterpoint Research poinformował, że globalny rynek smartfonów skurczył się w drugim kwartale 2022 roku o 9% rok do roku i o 10% kwartał do kwartału. Na pozycji lidera umocnił się Samsung, który dostarczył na światowe rynki więcej urządzeń niż rok wcześniej.

W drugim kwartale 2022 roku na światowe rynki trafiło 294,5 mln smartfonów – wynika z danych zebranych przez firmę Counterpoint Research. To o 8,9% mniej niż rok wcześniej i aż o 9,8 mniej w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku.

Drugi kwartał 2022 roku okazał się wyzwaniem dla globalnego rynku smartfonów, a większość dostawców odnotowała spadki dostaw rok do roku. Samsung był jedynym dostawcą z pierwszej piątki, któremu udało się rozwinąć w ciągu roku, chociaż było to w dużej mierze spowodowane tym, że 2Q2021 był szczególnie słabym kwartałem dla Samsunga ze względu na problemy produkcyjne związane z COVID, zwłaszcza w fabryce w Wietnamie.

Koreański producent dostarczył na globalny rynek w raportowanym okresie o 8,5% więcej smartfonów niż rok wcześniej, odpowiadając tym samym za 21% całości dostaw. Firma Apple zanotowała w tym czasie prawie 5-procentowy spadek spowodowany trudnościami makroekonomicznymi, szczególnie w Chinach. Dostawy zajmujących kolejne miejsca chińskich marek spadły w ujęciu rocznym dwucyfrowo. Szczegóły w tabeli poniżej.

Poza pierwszą piątką był też mieszany zestaw wyników. Jednak wyraźnym zwycięzcą był Honor, który stał się szóstym największym dostawcą smartfonów na świecie (ósme miejsce w drugim kwartale 2021 roku) z 79% wzrostem liczby dostaw rok do roku w drugim kwartale 2022 roku. Wynika to przede wszystkim z ponownego nawiązania relacji z dostawcami podzespołów. Marki Transsion Group Tecno i Infinix również odnotowały wzrost dostaw odpowiednio o 2% i 16% w ujęciu rocznym. Oferowanie telefonów o ulepszonym wyglądzie i ulepszonych specyfikacjach przynosiło zyski, podobnie jak ich strategia dalszego zachęcania dystrybutorów, podczas gdy robi to niewiele innych marek.