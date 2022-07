Samsung kłamał w reklamach? Tak uważa sąd w Australii

Samsung został ukarany w Australii grzywną w wysokości 14 milionów dolarów australijskich. Chodzi o wprowadzające w błąd reklamy wodoodpornych smartfonów, które w rzeczywistości takie nie były.

Australijski sąd nałożył na Samsunga grzywną w wysokości 14 mln dolarów australijskich (9,8 mln USD). Lokalny oddział koreańskiego producenta przyznał się do wizy i zaakceptował karę. O co poszło? O reklamy, które wprowadzały w błąd użytkowników niektórych smartfonów marki Samsung. Chodzi o siedem modeli wprowadzonych na rynek w 2016 i 2017 roku:

Zobacz: Samsung ma się czym chwalić – wyniki za 2Q2022

Zobacz: Samsung Galaxy S23 tylko ze Snapdragonem. To już prawie pewne

Samsung Electronics Australia ma 30 dni na zapłacenie grzywny, musi też zapłacić 200 tys. dolarów australijskich (140 tys. USD) na pokrycie kosztów Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów. To organ nadzoru konsumenckiego, który wszczął dochodzenie w sprawie "wodoodpornych" smartfonów cztery lata temu.

Woda mogła je uszkodzić

Wprowadzające w błąd reklamy promowały wodoodporność smartfonów marki Samsung i możliwość ich używania w basenach lub w morzu. Jak się jednak okazało, próba ładowania smartfonów w czasie, gdy port ładowania był mokry, mogło prowadzić do jego uszkodzenia. Samsung poinformował, że problem dotyczy tylko wymienionych powyżej modeli i nie pojawia się w przypadku obecnych telefonów tego producenta.

Samsung sprzedał w Australii 3,1 miliona smartfonów, w których występował problem z nie do końca skuteczną wodoodpornością. Sąd nie był jednak w stanie ustalić, u ilu klientów wystąpiła usterka portów ładowania podczas korzystania z nich, gdy były mokre. Część z nich mogła liczyć na darmową wymianę tego elementu w serwisie Samsunga, inni musieli za to zapłacić od 180 do 245 dolarów australijskich (126 - 171 USD).

Dochodzenie obejmowało pierwotnie ponad 600 reklam i 15 modeli smartfonów Galaxy. Samsung poinformował, że współpracował z komisją dochodzeniową.

Samsung dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim naszym klientom jak najlepsze wrażenia i żałujemy, że niewielka liczba naszych użytkowników Galaxy doświadczyła problemu z urządzeniem związanego z tą sprawą.

– napisał Samsung w oświadczeniu

Nie uważam, że Samsung Australia zasługuje na uznanie za swoją współpracę.

– powiedział sędzia Murphy z australijskiego sądu

Zobacz: Rosja nagle udaje, że broni wolnej konkurencji i karze YouTube'a

Zobacz: Orange chce zwiększać ceny usług w trakcie trwania umowy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: alarabiya.net, money.pl