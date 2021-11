Samsung miał 14,4% rynku smartwatchy w 3Q2021. Opłacało się porzucić Tizena

W III kwartale 2021 roku na globalny rynek trafiło o 16% więcej inteligentnych zegarków niż rok wcześniej. Wśród producentów najwięcej zyskał Samsung, który zmienił system operacyjny w zegarkach z Tizena na Wear OS.

Counterpoint Research podał dane dotyczące globalnego rynku smartwatchy w trzecim kwartale 2021 roku. Ten jako całość urósł o 16% rok do roku, jednak nie każdy producent inteligentnych zegarków ma powody do zadowolenia. Na przykład firma Apple, będąca wciąż liderem zestawienia, sporo straciła. Udział zegarków Apple Watch skurczył się z 28,0% w 3Q2020 do 21,8% w minionym kwartale. Dużo zyskał za to Samsung, który osiągnął udział w rynku smartwatchy na poziomie 14,4% (9,9% rok wcześniej).

W przypadku Samsunga pozytywnym skutkiem okazało się porzucenie systemu Tizen i przejścia na stworzony wspólnie z Google system Wear OS 3 z interfejsem One UI Watch. W tym miejscu warto dodać, że zegarki z serii Galaxy Watch4 to obecnie jedyne urządzenia, na których pracuje najnowsza wersja systemu Wear OS. Natomiast sukces Samsunga stał się również sukcesem tego systemu, którego udział w rynku wzrósł z 3,2% rok temu do 17,3% obecnie.

Samsung wypadł lepiej niż oczekiwano w trzecim kwartale. Chociaż dostawy serii Galaxy Watch 4 były znacznie wyższe niż oczekiwano, ponad 60% wszystkich dostaw zostało sprzedanych w Ameryce Północnej i Europie, gdzie udział modeli ze średniej i wysokiej półki cenowej jest wysoki. Aby jeszcze bardziej zwiększyć swój udział w rynku, Samsung ma wprowadzić niedrogie modele w ciągu 2-3 lat, aby dotrzeć do szybko rozwijającego się rynku azjatyckiego. Jedna trzecia smartwatchy sprzedanych w trzecim kwartale 2021 roku miała cenę poniżej 100 USD.

– powiedział Sujeong Lim, starszy analityk w Counterpoint Research

Podium zamyka marka Amazfit, która zawdzięcza to rosnącej popularności w Europie. W trzecim kwartale 2020 roku numerem dwa na globalnym rynku smartwatchy była firma Huawei. Rok później zegarki chińskiego producenta stanowiły 5% rynku, co pozwoliło zająć ostatnie miejsce w TOP5.

Jeśli chodzi o systemy operacyjne w zegarkach, na pierwszym miejscu w ostatnim kwartale był watchOS (21,8%), który stracił ponad 6 p.proc. Zyskał za to Wear OS, obecny na 17,3% zegarków dostarczonych na rynek w 3Q2021.

