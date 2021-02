Counterpoint: Europejski rynek smartfonów w 2020 roku skurczył się o 14%

W 2020 roku europejski rynek smartfonów skurczył się o 14% - wynika z najnowszego raportu Counerpoint Research. Nie przeszkodziło to jednak takim markom, jak Xiaomi, Oppo czy Realme w osiągnieciu sporych wzrostów.

Trwająca w Europie pandemia Covid-19 wpłynęła między innymi na sprzedaż smartfonów, co szczególnie widać było wiosną ubiegłego roku. Na przykład w kwietniu sprzedaż smartfonów spadła aż o połowę w stosunku do sytuacji z 2019 roku. Europejski rynek tych urządzeń skurczył się także w ostatnich miesiącach roku, gdy wiele krajów wprowadzało nowe obostrzenia. Widać to doskonale na poniższym wykresie.

Europejski rynek smartfonów w 4Q2020

W czwartym kwartale minionego roku w Europie najwięcej smartfonów sprzedała firma Apple, co nie powinno nikogo dziwić. To czas, gdy rusza sprzedaż najnowszych iPhone'ów, które w Europie Zachodniej (i nie tylko) cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Amerykański gigant sprzedał na Starym Kontynencie 15,7 mln urządzeń, o 4% mniej niż rok wcześniej. Na drugie miejsce spadł Samsung (15,5 mln, -12%), na firmę Huawei (3,6 mln, -62%) na podium zastąpiło Xiaomi (9,1 mln, +85%). Na uwagę zasługuje ogromny wzrost sprzedaży smartfonów Realme (0,7 mln, +420%).

Producent Liczba smartfonów

w 4Q2020 Udział w rynku

w 4Q2020 Liczba smartfonów

w 4Q2019 Udział w rynku

w 4Q2019 Zmiana

rok do roku Apple 15,7 mln 30% 16,3 mln 26% -4% Samsung 15,5 mln 29% 17,7 mln 29% -12% Xiaomi 9,1 mln 17% 4,9 mln 8% +85% Huawei 3,6 mln 7% 9,5 mln 15% -62% Oppo 2,4 mln 5% 1,4 mln 2% +68% OnePlus 0,8 mln 1% 1,0 mln 2% -23% Realme 0,7 mln 1% 0,1 mln 0% +420% Inni 5,1 mln 10% 11,0 mln 18% -54% RAZEM 52,8 mln 100% 61,9 mln 100% -15%



Europejski rynek smartfonów w 2020 roku

W całym 2020 roku najwięcej smartfonów w Europie zdecydowanie sprzedał Samsung - 59,8 mln sztuk, o 12% mniej niż w 2019 roku. O kilkanaście milionów smartfonów mniej sprzedał w tym samym czasie Apple (41,3 mln, -1%), a na trzeci stopień podium wskoczyła firma Xiaomi (26,7 mln, +90%), spychając stamtąd Huaweia (22,9 mln, -43%). Smartfony Realme sprzedały się w tym czasie w liczbie 1,6 mln sztuk, co oznacza wzrost o 1083% w stosunku do 2019 roku.

Producent Liczba smartfonów

w 2020 roku Udział w rynku

w 2020 roku Liczba smartfonów

w 2019 roku Udział w rynku

w 2019 roku Zmiana

rok do roku Samsung 59,8 mln 32% 67,9 mln 31% -12% Apple 41,3 mln 22% 41,7 mln 19% -1% Xiaomi 26,7 mln 14% 14,0 mln 7% +90% Huawei 22,9 mln 12% 40,4 mln 19% -43% Oppo 6,5 mln 4% 3,6 mln 2% +82% OnePlus 2,2 mln 1% 2,1 mln 1% +5% Realme 1,6 mln 1% 0,1 mln 0% +1083% Inni 24,9 mln 13% 46,3 mln 21% -46% RAZEM 185,9 mln 100% 216,1 mln 100% -14%

Źródło tekstu: Counterpoint Research