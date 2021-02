Telefon do 2000 zł – TOP10 2021

Jaki jest najlepszy smartfon do 2000 zł? Który model wybrać? Pomagamy wybrać najlepszy telefon na początek 2021 roku.

Próg ok. 2000 zł na to na rynku smartfonów taka symboliczna granica, wyznaczająca koniec półki średniej. Choć flagowca raczej w tej cenie nie kupimy, to możemy wybierać wśród mnóstwa wydajnych, dobrze wyposażonych urządzeń. Zakup jednego z nich to w zasadzie gwarancja spokoju na najbliższych kilka lat i to nawet w przypadku tych bardziej wymagających użytkowników.

Jak wybieraliśmy?

Tradycyjnie wybierając smartfony do zestawienia w pierwszej kolejności zwracaliśmy uwagę na opłacalność. Staraliśmy się dobrać modele, które będą w stanie zaoferować coś więcej niż urządzenia z przedziału 1000-1500 zł – w kwestii wykonania, wydajności, aparatu itd. Wbrew pozorom jest to dość wyśrubowane kryterium i nie wszystkie telefony kosztujące blisko 2000 zł są w stanie sensownie obronić swoją wyższą cenę. No a wiadomo – jak nie widać różnicy, nie warto przepłacać.

Jako punkt odniesienia tradycyjnie braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją. Uprzedzamy, że górną granicę naszego rankingu potraktowaliśmy tym razem elastycznie i uwzględniliśmy dwa modele odrobinę droższe. O tym dlaczego tak zrobiliśmy przeczytacie w opisie konkretnych urządzeń.

Tradycyjnie już smartfony uszeregowane zostały w kolejności alfabetycznej. O tym, który z nich jest najlepszy, będziecie mogli zadecydować Wy, czyli nasi czytelnicy. Możecie to zrobić, oddając swój głos w poniższej ankiecie.

Ankieta Jaki jest najlepszy smartfon do 2000 zł? (marzec 2021) Apple iPhone SE 2020 OnePlus Nord Oppo Reno3 Pro Realme X3 SuperZoom Realme X50 5G Samsung Galaxy M51 Xiaomi Mi 10T 5G Xiaomi Mi 10T Lite 5G Xiaomi Mi 10T Pro 5G Xiaomi Poco F2 Pro 5G

