Canalys potwierdza: Apple wygrał 4Q2021, Samsung cały rok

Canalis w najnowszym raporcie pokazał, jak wyglądał globalny rynek smartfonów w ostatnim kwartale i całym roku 2021. Ostatnie miesiące zdecydowanie należały do firmy Apple, ale cały rok zdecydowanie wygrał Samsung.

Na iPhone'y nie ma mocnych

W czwartym kwartale 2021 roku na światowe rynki trafiło 363,1 mln smartfonów, o 1% więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z najnowszego raportu firmy Canalys.

Ostatnie trzy miesiące roku to już tradycyjny szczyt sprzedaży nowych iPhone'ów, co pozwala firmie Apple zająć pierwsze miejsce w zestawieniach. Amerykański producent dostarczył na rynek 82,7 mln smartfonów, o 1% więcej niż przed rokiem. Większy wzrost odnotował Samsung (14%), który zajął drugie miejsce z liczbą 70,5 mln smartfonów Galaxy. Na podium zmieściło się też Xiaomi z 45,4 mln smartfonów (+5% rok do roku).

Producent Liczba smartfonów

w 4Q2021 Udział w rynku

w 4Q2021 Liczba smartfonów

w 4Q2020 Udział w rynku

w 4Q2020 Zmiana

rok do roku Apple 82,7 mln 23% 81,8 mln 23% +1% Samsung 70,5 mln 19% 62,0 mln 17% +14% Xiaomi 45,4 mln 13% 43,4 mln 12% +5% Oppo* 33,9 mln 9% 36,3 mln 10% -7% Vivo 28,5 mln 8% 32,1 mln 9% -11% Inni 102,1 mln 28% 103,9 mln 29% -2% RAZEM 363,1 mln 100% 359,6 mln 100% +1%



Samsung na szczycie rankingu rocznego

Według najnowszych danych zebranych przez firmę Canalys, w całym 2021 roku na globalny rynek trafiło 1,350 mld smartfonów, o 7% więcej niż w 2020 roku. Za jedną czwartą dostaw odpowiadał Samsung, który pozostał na pozycji lidera rynku w ujęciu rocznym z liczbą 274,5 mln smartfonów (+7% rok do roku). Apple w tym czasie dostarczył 230,1 mln iPhone'ów (+11% rok do roku), co pozwoliło Amerykanom zająć drugie miejsce w TOP5. Podium zamyka Xiaomi (191,2 mln smartfonów, +28% rok do roku).

Producent Liczba smartfonów

w 2021 Udział w rynku

w 2021 Liczba smartfonów

w 2020 Udział w rynku

w 2020 Zmiana

rok do roku Samsung 274,5 mln 20% 255,5 mln 20% +7% Apple 230,1 mln 17% 207,2 mln 16% +11% Xiaomi 191,2 mln 14% 149,6 mln 12% +28% Oppo* 145,1 mln 11% 119,4 mln 9% +22% Vivo 129,9 mln 10% 112,6 mln 9% +15% Inni 379,4 mln 28% 420,5 mln 33% -10% RAZEM 1350,2 mln 100% 1264,7 mln 100% +7%

