Zaloguj się do Orange. Jest prezent i specjalna okazja

W cośrodowej akcji dla abonamentowych klientów Orange tym razem jako bonus operator przygotował Nawigację Orange, czyli prezent, który często pojawiał się przed długimi weekendami. Po jej aktywacji klienci otrzymają dwa miesiące usługi za darmo. W tym czasie mogą korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w aplikacji nawigacyjnej i z map całej Polski. Darmową Nawigację Orange można odebrać od dziś do końca przyszłego wtorku, czyli do 19 sierpnia. Prezent można aktywować w aplikacji Mój Orange, w zakładce Dla Ciebie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podobnie jak było w poprzednich tego typu okazjach, po 2 miesiącach od aktywowania darmowa usługa przełączy się na opcję płatną, a jej koszt wyniesie 12,99 zł miesięcznie. Wcześniej można ją jednak wyłączyć, a Orange przypomni o tym przed końcem darmowego okresu.

Nawigacja Orange to inaczej pomarańczowa wersja NaviExperta. Aplikacja nie tylko wytycza trasę, ale także na bieżąco podaje informacje o remontach drogowych, ograniczeniach prędkości, fotoradarach i patrolach policji. Na podstawie zebranych danych nawigacja wskazuje kierowcy, jaką trasa najlepiej jechać, by uniknąć utrudnień w podróży. Korzystając z Nawigacji Orange, nie trzeba zaprzątać sobie głowy aktualizacją map, ponieważ następuje to w trybie on-line po każdym uruchomieniu aplikacji.

Konkurs: Mazda na weekend

Użytkownicy, którzy skuszą się na darmową Nawigację Orange, mogą skorzystać z wyjątkowej okazji – wziąć udział w konkursie dla użytkowników usługi. Stawką jest samochód na weekend – Mazda CX-60 lub MX-5 z pełnym bakiem paliwa i dodatkowym bonem 1000 zł na paliwo. Co tydzień są też rozdawane nagrody dodatkowe o łącznej wartości 700 zł.

Konkurs trwa już od czerwca, ale dotąd mogli w nim wziąć udział wyłącznie stali użytkownicy Nawigacji Orange. Dzięki dzisiejszej okazji zabawa dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych. Żeby przyłączyć się do konkursu, trzeba odpowiedzieć na pytanie:

Dokąd pojedziesz Mazdą z Nawigacją Orange i dlaczego właśnie tam?