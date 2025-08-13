Wiadomości

Śląsk odcięty od zasilania. Przerwy mają wynieść nawet 12 godzin

Często w komentarzach spotykam się z twierdzeniami, że przerwy w dostawach prądu mogą być co najwyżej na wsiach i mieszkańców miast problem ten nie dotyczy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:33
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Śląsk odcięty od zasilania. Przerwy mają wynieść nawet 12 godzin

 Jednak mieszkańcy Śląska przekonają się, że to nie jest prawda. Niektórzy będą musieli sobie poradzić bez energii elektrycznej nawet przez 12 godzin. Mowa tu także o osobach mieszkających w takich miastach jak Katowice, Zabrze, Rybnik, Bielsko-Biała, a nawet Sosnowiec — tak, to też jest Śląsk. A także mieszkańcy okolicznych wiosek i mniejszych miasteczek.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie awaria, a wręcz przeciwnie

Wynika to z prac konserwacyjno-modernizacyjnych, które w tym regionie przeprowadza Tauron Dystrybucja. Mają one dostosować sieć do nowych wymagań, naprawić stare usterki. Firma przeprowadzi także przeglądy stacji transformatorowych, oraz korzystając z okazji podłączy nowych użytkowników do sieci. Prace mają potrwać do 15 sierpnia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Stacja zasilania ECOFLOW DELTA 2 Max 2048 Wh Bank energii
Stacja zasilania ECOFLOW DELTA 2 Max 2048 Wh Bank energii
0 zł
6272.71 zł - najniższa cena
Kup teraz 6272.71 zł
Stacja zasilania ECOFLOW DELTA 2 1024 Wh Bank energii
Stacja zasilania ECOFLOW DELTA 2 1024 Wh Bank energii
0 zł
3339.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3339.99 zł
Stacja zasilania WONDER Wx600 Power Station 270 Wh Bank energii
Stacja zasilania WONDER Wx600 Power Station 270 Wh Bank energii
0 zł
1022.47 zł - najniższa cena
Kup teraz 1022.47 zł
Advertisement
Image
telepolis
Tauron brak prądu Tauron Dystrybucja
Zródła zdjęć: Westlight / shutterstock
Źródła tekstu: gramwzielone