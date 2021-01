Allegro, OLX i Player to najpopularniejsze aplikacje w Polsce

Allegro, OLX i Player – tak wygląda pierwsza trójka najpopularniejszych aplikacji mobilnych w grudniu 2020 roku, według danych zebranych przez Mediapanel.

Aplikacja Allegro od dłuższego czasu pozostaje liderem tego rankingu. W listopadzie 2020 roku miała 6,68 mln użytkowników, w grudniu jeszcze więcej. Nie ma w tym nic zaskakującego – w końcu był to sezon zakupowy. Na drugiej pozycji znalazła się aplikacja o podobnym charakterze, czyli OLX.pl, z 5,5 mln użytkowników w ciągu miesiąca. Jej popularność również wzrosła w porównaniu do listopada 2020.

Allegro pozostaje też jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych w Polsce. W grudniu 2020 znalazła się w pierwszej piątce zarówno w rankingu odwiedzin strony mobilnej, jak i na PC. Strony mobilne i „duże” Allegro zanotowały odpowiednio 14,4 i 12,6 mln użytkowników w grudniu. Warto tu zwrócić uwagę, że chętniej robimy zakupy na telefonie, niż na komputerze. Taki sam trend pokazują statystyki strony OLX i Ceneo. Poniżej widać pełny ranking, odsłony mobilne umieściłam po lewej.

Co ciekawe, popularność aplikacji Player w tym samym czasie spadła z 1,48 mln do 1,35 mln użytkowników. Wzrosła za to popularność YouTube'a i Netflixa na PC.

Niekwestionowanym królem internetu jest Google. W grudniu jego strony odwiedziło 28,8 mln polskich internautów, co przekłada się na zasięg na poziomie 97,3% (wg. Mediapanelu w Polsce jest 29 mln internautów).

Trzeba pamiętać, że badanie Mediapanel bierze pod uwagę tylko produkty audytowane i istnieje dopiero od października, więc nie możemy porównywać wyników z wcześniejszymi latami. Niemniej można z niego wywnioskować, czym najbardziej interesowali się Polacy pod koniec 2020 roku – zakupami. W pierwszej dwudziestce znalazły się też aplikacje pocztowe, radiowe, informacyjne i VOD. Warto zauważyć, że wciąż nieźle ma się portal randkowy Sympatia i jego aplikacja zamknęła pierwszą dwudziestkę.

