Google Play: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 78

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne. 4 lutego to rocznica założenia miasteczka Prypeć, nierozerwalnie związanego z historią energetyki atomowej, a także mającego ogromny wpływ na nurt postapokaliptyczny kultury masowej.

HBO Go – To tu można obejrzeć serial o Czarnobylu

Cena: 24,90 zł miesięcznie. Pobierz z Google Play

HBO Go to aplikacja do korzystania z usługi VoD o tej samej nazwie. To tu zaistniały seriale „Gra o Tron” i „Westworld”, ale nie jest to powód, dla którego aplikacja znalazła się w przeglądzie. Chodzi mi oczywiście o serial „Czarnobyl”. Jeśli jeszcze nie znasz, warto obejrzeć choćby kilka odcinków. Jest tam co prawda trochę uproszczeń i jedna postać fikcyjna, został nieco podkoloryzowany, ale poza tym jest to wierny obraz wydarzeń. Nie należy traktować go jako serialu dokumentalnego, niemniej można sporo się z niego dowiedzieć. Zostały tu wykorzystane nawet oryginalne komunikaty radiowe, emitowane podczas ewakuacji Prypeci.

Aplikacja HBO Go daje dostęp w sumie do 800 filmów i 200 seriali po polsku. Aplikacja mobilna została dobrze dostosowana do używania na telefonie i tablecie, umożliwia pobieranie materiałów do oglądana offline oraz kontynuację na innym sprzęcie. Warto też sprawdzić, czy nie masz dostępu do HBO Go w pakiecie ze swoją telewizją.

Prypeć (Promieniowanie i informacje) – Jakie są warunki w miejscu katastrofy?

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Prypeć (Припять) to aplikacja z danymi prosto z miejsc, na które miała wpływ katastrofa elektrowni. Są tu wskazania z samej Prypeci i Czarnobyla, a także ze stawu chłodzącego, radaru Duga-3, stacji kolejowej Janów niedaleko Prypeci, czerwonego lasu i kilku innych miejsc. W aplikacji można zobaczyć wartości i wykresy działania promieniowania na organizmy żywe w nanosiwertach na godzinę z ostatniej doby. Ponadto jest tu galeria zdjęć i linki do wartościowych filmów na YouTubie. Ze społecznością zainteresowaną tematem można się skontaktować na Discordzie.

Elektrownie jądrowe – Leksykon wiedzy o elektrowniach z całego świata

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalny zakup. Pobierz za darmo z Google Play

Elektrownie jądrowe aplikacja w typie leksykonu, zawierającego zdjęcia i opisy elektrowni z różnych krajów. Zasadniczo jest to aplikacja do czytania Wikipedii, ale bardziej rozbudowana niż sama strona, a jednocześnie ograniczona tematycznie. Można tu manipulować wyglądem stron, rozmiarem tekstu, a także uruchomić czytanie przez syntezator mowy. Ponadto do stron o elektrowniach można dodawać własne notatki i zdjęcia, co przyda się przy zbieraniu informacji. Płatna wersja aplikacji pozwala na eksport treści w różnych formatach (na przykład jako ebook) i pobieranie zdjęć do użytku offline.

Reaktory jądrowe – Leksykon wiedzy o reaktorach

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalny zakup. Pobierz za darmo z Google Play

Reaktory jądrowe to aplikacja tego samego autora co Elektrownie jądrowe, zawierająca podsumowanie informacji o skonstruowanych reaktorach jądrowych. Myślę, że to dobre uzupełnienie leksykonu wiedzy o elektrowniach. Poza opisami i danymi technicznymi jest tu też sporo ilustracji i animacji, pokazujących działanie urządzeń.

Neuroshima Hex – Moja ulubiona gra taktyczna w klimatach postapo

Cena: 27,99. Kup w Google Play

Na koniec dzisiejszego przeglądu polecam cyfrową wersję gry Neuroshima Hex, osadzonej oczywiście w świecie po wojnie jądrowej w czasach mniej-więcej współczesnych nam. Planszówka została przeniesiona 1:1, przy czym znacznie łatwiej grać w nią na telefonie, niż na stole ze względu na liczne ułatwienia w zliczaniu obrażeń i kolejności działań. Gra powstała w Polsce i czerpie z polskiej gry fabularnej „Neuroshima”, którą zresztą też bardzo lubię.

O co chodzi? W Świecie Neuroshimy ściera się kilka frakcji, mających mocne i słabe strony. Gracz kieruje jedną z nich. Celem jest spuszczenie łomotu przeciwnikowi przez wykładanie na planszę sześciokątów (stąd „Hex” w nazwie) z postaciami i sprzętem. Każdy hex ma strzałki, pokazujące kierunek, w jakim działa atak lub wsparcie. Na planszy tworzy się ciekawa sieć zależności, kto kogo atakuje pierwszy i za ile punktów. Pilnowanie tego w fizycznej grze jest upierdliwe, ale w wersji na telefon ten problem zupełnie znika i można skupić się na taktyce. Grać można z botem lub ze znajomym, zarówno lokalnie (podając sobie telefon), jak i online.

Podstawowa wersja Neuroshimy Hex powstała dla dwóch graczy, ale papierowa wersja doczekała się paru rozszerzeń, które to zmieniają i dodają też nowe frakcje. Portal Games obiecuje, że z czasem do cyfrowej wersji także będą dostępne dodatki.

Aplikacje testuję na smartfonie Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

