Google Play. 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 73

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne. W tym tygodniu czas na aplikacje, które przydadzą się podczas świątecznych przygotowań.

Christmas Gift List – kupowanie prezentów nie musi być trudne

Cena: 0zł z reklamami, 2,99 zł za usunięcie reklam. Pobierz z Google Play

Kupowanie świątecznych prezentów potrafi być nie lada wyzwaniem, szczególnie jeśli nasze grono bliskich do obdarowania liczy więcej niż dwie osoby i kota. W jaki sposób zapanować nad budżetem? Co zrobić, żeby nie pogubić się wśród masy pomysłów? No i najważniejsze – jak zapamiętać, czy szalik dla cioci Krysi miał być beżowy, czy bordowy?

We wszystkich tych wyzwaniach z pomocą przychodzi prosta aplikacja Christmas Gift List. Utworzymy w niej osobne listy prezentowe dla każdego z naszych bliskich. Możemy w nich gromadzić pomysły, linki do konkretnych produktów, a nawet określić budżet dla każdej osoby z osobna, by następnie prześledzić, ile wydaliśmy w szale świątecznych zakupów. Aplikacja pozwala także w prosty sposób monitorować, które prezenty mamy już kupione i spakowane.

Drobnym minusem aplikacji jest to, że nie została w pełni dostosowana do polskiego rynku. W związku z tym do jej obsługi przyda się podstawowa znajomość angielskiego, a zamiast złotówek będziemy musieli podstawić sobie którąś z dostępnych walut. Jest ona jednak na tyle prosta, a przy okazji praktyczna, że tę drobną niedogodność można łatwo przeboleć.

Domownik – bo świąteczne przygotowania to praca zespołowa

Cena: 0zł z reklamami, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Zorganizowanie idealnych Świąt to spore przedsięwzięcie, w które zaangażowana jest zwykle cała rodzina. Trzeba w końcu kupić prezenty, wysprzątać dom, ugotować potrawy… Masa rzeczy do zaplanowania i to jeszcze zanim teściowie zadzwonią, że przyjadą jednak w pierwszy, a nie drugi dzień Świąt. Jak nad tym wszystkim zapanować? Może być trudno. Na całe szczęście aplikacja Domownik może nam to mocno ułatwić.

Najprościej rzecz ujmując, Domownik to taka platforma do zarządzania projektem, tylko że dla rodzin. Utworzymy w niej wspólny harmonogram z listą zadań dla wszystkich współlokatorów, łatwo wymienimy się listą zakupów czy bazą ważnych kontaktów oraz zgromadzimy bazę przepisów z Internetu.

Aplikacja powinna przypaść do gustu szczególnie rodzicom, gdyż wyposażona została w wygodny system motywowania pociech do wykonywania obowiązków. Do każdego zadania możemy przypisać określoną wartość punktową, które następnie będą mogły zostać wymienione na nagrody. Metoda marchewki w najlepszym wydaniu!

Aplikacja dostępna jest bezpłatnie, jednak część funkcji, np. możliwość personalizacji ekranu głównego i definiowania jadłospisu dla każdego członka rodziny, dostępna jest wyłącznie w płatnym abonamencie.

KOLEO – podróż na Święta bez nerwów

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Wielu z nas na Święta będzie jechało do rodziny. Część wsiądzie do własnych samochodów, a część wybierze do tego celu komunikację zbiorową – często pociągi. Jeśli należycie do tej drugiej grupy, warto mieć pod ręką aplikację KOLEO, dzięki której podróż pociągiem robi się o wiele mniej uciążliwa.

KOLEO to przede wszystkim wygodny w obsłudze rozkład jazdy pociągów. Aplikacja pozwala w prosty sposób wyszukiwać interesujące nas połączenia, oferując przy tym przejrzysty, przyjazny interfejs. Bez problemu sprawdzimy informacje o wybranym składzie albo sprawdzimy trasę przejazdu na mapie. W przypadku części przewoźników możliwy jest nawet zakup biletu bezpośrednio w aplikacji.

Przepisy.pl – gigantyczna baza przepisów

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Chcecie przełamać rutynę na wigilijnym stole? A może pierwszy raz w życiu będziecie samodzielnie lepić pierogi i szukacie dobrego przepisu? W jednym i drugim przypadku z pomocą przychodzi aplikacja Przepisy.pl.

Przepisy.pl to olbrzymia baza… cóż, przepisów. Znajdziemy w niej gigantyczną bazę dań na każdą okazję wraz z wygodną wyszukiwarką oraz propozycjami potraw na każdy dzień tygodnia. Na plus warto wspomnieć o tym, że większość prezentowanych potraw jest stosunkowo prosta, a więc jest to świetna pomoc przede wszystkim dla początkujących mistrzów kuchni.

Aplikacja dostępna jest za darmo i bez nachalnych reklam, aczkolwiek na listach składników przewija się lokowanie produktów firmy Knorr. Jeżeli szukamy dużej bazy nieskomplikowanych potraw okraszonej przejrzystym, nowoczesnym interfejsem, Przepisy.pl zdecydowanie zasługują na uwagę.

Pismo Święte – by przeżyć Święta głębiej

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Dla wielu osób Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim przeżycie duchowe. Osobom, dla których 24 grudnia to nie tylko prezenty, ale i ważne wydarzenie religijne, polecamy jedną aplikację: Pismo Święte.

Pismo Święte to przede wszystkim pełny tekst Bilblii Tysiąclecia w przekładzie Pallotinum. Obok możliwości czytania wybranych rozdziałów dostępne są czytania na każdy dzień oraz słowniczek wybranych pojęć. Oprócz tego aplikacja zawiera jednak o wiele więcej zasobów, przydatnych dla każdego Katolika: modlitewnik, brewiarz, informacje o świętych czy dostęp do Tweetów papieża Franciszka.

Aplikacja dostępna jest za darmo, choć część funkcji wymaga utworzenia dedykowanego konta (np. plany czytań). Dzięki wygodnemu interfejsowi i bogatej funkcjonalności to praktyczny niezbędnik współczesnego Katolika.

