5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 72

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne narzędzia, które warto mieć pod ręką.

Snowfall Live Wallpaper – Zrób sobie nastrój na ekranie głównym

Cena: 0 zł, reklama, niektóre efekty są płatne. Pobierz za darmo z Google Play

Nie zawsze można mieć śnieg za oknem, ale zawsze możesz mieć padający śnieg na swoim telefonie. Co więcej, nie musisz iść na kompromis w sprawie tapety, bo ta aplikacja nałoży płatki śniegu na dowolny obrazek. Są tu oczywiście szablony z gotowymi obrazkami dla leniwych.

W ustawieniach apki można zdecydować, w jakim kierunku mają opadać płatki śniegu, z jaką intensywnością, jak duże mają być i czy mają być przezroczyste. Są tu też ustawienia muzyki w tle, ale nie sądzę, by ktoś chciał po nie sięgać. W aplikacji pojawia się reklama przy uruchomieniu, tapeta jest wyświetlana już bez przeszkadzania.

PhotoCut – Zrób własną pocztówkę albo ogłoszenie na Vinted

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Chcesz wystawić coś na Vinted bez pokazywania swojego pokoju? A może chcesz wkleić swoją twarz na kartkę świąteczną? Oba te zadania można łatwo wykonać w aplikacji PhotoCut. Apka daje możliwość wycięcia obiektu ze zdjęcia na kilka sposobów (zaznaczanie krawędzi, zaznaczanie koloru, odręczne „gumkowanie”, zaznaczanie kształtów) i pozwala podłożyć pod spód inne zdjęcie z galerii, darmowe zdjęcie stockowe lub jednolite tło. Są tu też naklejki i dodatkowe efekty.

Aplikacja sporadycznie wyświetla reklamę i ma kilka płatnych narzędzi i filtrów.

Throtly – Przesyłanie danych pod kontrolą

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Throtly to otwartoźródłowa aplikacja, pozwalająca ograniczyć prędkość przesyłania danych na telefonie oraz wprowadzić opóźnienia w odpowiedzi serwerów DNS i monitorować zapytania. Throtly wykorzystuje do tego framework VPN Androida.

Apka może się przydać programistom i użytkownikom, którzy chcą ograniczyć prędkość zużywania swojego pakietu gigabajtów, ale nie chcą całkiem odcinać się od sieci. Programiści mogą dzięki niej sprawdzić zachowanie swoich aplikacji, gdy jakość połączenia odbiega od ideału. W innych przypadkach to dobry sposób, by dobrowolnie nałożyć sobie „lejek”.

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 71

Flashsport – Skoki narciarskie, hokej i dwubój w jednej aplikacji

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Flashsport to aplikacja z wiadomościami sportowymi z różnych źródeł, zebranymi w jednym miejscu. Można w niej obserwować wiadomości na temat drużyn i zawodników indywidualnych w sportach od piłki nożnej po zupełnie nieznane. Są tu oczywiście sporty zimowe i wiadomości o polskich skoczkach z polskich źródeł.

Podoba mi się w niej możliwość zapisywania obserwowanych tematów i osób, a także możliwość zapisywania artykułów na później, jeśli akurat nie ma czasu na czytanie. Te same listy są dostępne także w przeglądarce, po zalogowaniu na konto. Z aplikacji można też korzystać bez logowania, tylko wtedy nie ma możliwości personalizacji (poza wyglądem oczywiście).

Shopee – Pierwsze święta z darmową dostawą i zniżkami

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Shopee to relatywnie nowa w Polsce platforma do robienia zakupów, przypominająca pod wieloma względami AliExpress. Wspominam o niej, gdyż jej aplikacja pnie się w górę w polskich rankingach w Google Play. Wcześniej zdominowała już część Azji i Brazylię.

Co tu można kupić? Właściwie wszystko, do tego platforma oferuje darmową dostawę, kupony, masę przecen i Okazje Dnia. Warto też zajrzeć do niej 12 grudnia – tego dnia szykuje się spora wyprzedaż. Nietrafione zakupy można zwrócić, także za darmo, w ciągu 14 dni. Za zakupy zapłacisz, dopiero gdy sprzedający potwierdzi Twoje zamówienie i możesz skorzystać z polskich metod płatności, jak BLIK i Przelewy24.

Zobacz: Lista zakupów wraca do łask. Polecamy najlepsze aplikacje do planowania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google Play

Źródło tekstu: wł., Google Play