5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 71

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne narzędzia, które warto mieć pod ręką.

Bily – Skaner paragonów, który naprawi domowy budżet

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Black Friday budzi w wielu osobach zakupowy szał, ale nie dajmy się zwariować. To dobra okazja, by polecić apki pozwalające utrzymać wydatki pod kontrolą i ułatwiające robienie zakupów w ogóle. Pierwsza z nich to Bily – świetna apka, rozpoznająca tekst na paragonach i pozwalająca kategoryzować wydatki. Dzięki temu możesz łatwo ocenić, czy przesadzasz z zachciankami. Można też ustalić próg stałych wydatków i docelowych oszczędności, by lepiej się kontrolować.

Płatna wersja aplikacji Bily pozwala współdzielić prowadzony budżet w gospodarstwie domowym, zapisywać zdjęcia paragonów w chmurze i szczegółowo kategoryzować wydatki. Można z niej korzystać po założeniu konta albo bez logowania – w tym wypadku dane będą przechowywane lokalnie.

Agrama – Lista zakupów dla dwojga

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Agrama to prosta i wygodna lista zakupów, którą można współdzielić z inną osobą i synchronizować w czasie rzeczywistym. W zasadzie można tu zrobić kilka list i pracować na nich z wieloma osobami. Przy każdym z produktów można podać miarę (sztuki, kilogramy, litry itp.), co zostanie zapamiętane w bazie aplikacji.

Aplikacja Agrama szanuje prywatność użytkowników. Listy są zapisywane lokalnie, dopóki nie zostaną udostępnione. Po udostępnieniu zaś nie są gromadzone żadne dane o użytkownikach, a jedynie anonimowy identyfikator.

Ding – Gazetki i promocje z różnych sklepów w jednym miejscu + lista zakupów

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Czas promocji to również czas przeglądania gazetek z ofertami. Ding przypadł mi do gustu, ponieważ nie tylko gromadzi gazetki promocyjne z różnych sieci sklepów i różnych marek, ale też pozwala w nich zaznaczać interesujące produkty. Aplikacja automatycznie analizuje zawartość stron i na większości z nich prawidłowo znajduje na nich produkty, opisy i ceny. Wystarczy dotknąć produkt, by go zaznaczyć i dodać do listy zakupów. Uważam, że to szalenie wygodne.

Ceneo – Prawdopodobnie najlepsza porównywarka cen w sklepie Play

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Nawet uważnie przeglądając promocje, można wpaść w pułapkę. Dlatego zawsze warto mieć pod ręką porównywarkę cen, a w Polsce liderem jest Ceneo. W aplikacji Ceneo można wyszukiwać produkty, nie tylko wpisując ich nazwy, ale też skanując kod kreskowy z opakowania albo robiąc zdjęcie. Ceny są zbierane z przeróżnych sklepów internetowych oraz z platformy Allegro, są tu także opisy, specyfikacje i oceny klientów. Nie zabrakło ocen sklepów, wystawionych przez kupujących.

Co więcej, Ceneo pozwala zrobić zakupy w wielu sklepach bez wychodzenia z aplikacji, co znacznie ułatwi skomplikowany proces. Nie brak tu też informacji o przecenach i promocjach.

Jush – Zakupy z Żabki z dostawą do domu (Warszawa)

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Na koniec proponuję aplikację dla Warszawiaków, luźno związaną z tematem zakupów, ale zdecydowanie na czasie. To Żabka Jush – apka pozwalająca zamówić drobne zakupy z dostawą do domu. Dostawa z najbliższej żabki zajmie około 15 minut, przy tym aplikacja jest bardzo wygodna, a dostępny asortyment zaskakująco szeroki.

