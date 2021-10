5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 67

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne narzędzia, które warto mieć pod ręką.

Waze – żeby bez problemu dojechać do celu

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Waze to jedna z najlepszych nawigacji, jakie znajdziemy w Google Play. Warto skorzystać z niej zamiast Google Maps, jeśli wybierasz się w podróż samochodem. Nawigacja działa bardzo dobrze, a ponadto można skorzystać z ostrzeżeń drogowych, wysyłanych przez społeczność (podobnie jak w Yanosiku). Są tu również ceny paliw, podawane przez innych kierowców – bardzo przydatna ostatnimi czasy informacja. Jeśli ktoś z rodziny na Ciebie czeka, możesz udostępnić postęp swojej trasy z podglądem na żywo.

Waze pozwala układać trasy dla różnych typów samochodów, napędzanych różnymi paliwami. Są tu oczywiście komunikaty głosowe po polsku, asystent pasa ruchu i możliwość łatwego sterowania muzyką w czasie jazdy, bez odwracania uwagi od trasy. Doskonałym ułatwieniem jest możliwość znalezienia najbliższego parkingu przy wyborze adresu docelowego. Z pewnością się przyda, jeśli wybierasz się na cmentarz samochodem. Waze na pewno spełni swoje zadanie podczas podróży w rodzinne strony, które czekają nas w najbliższych dniach, bez względu na to, czy jedziesz do innego miasta, czy na drugą stronę osiedla. W miarę korzystania z Waze będziesz zdobywać punkty doświadczenia i awansować do wyższych rang.

Halloween Makeup – przygotuj się na festiwal horrorów

Cena: 0 zł, sporadyczne reklamy. Pobierz z Google Play

Z drugiej strony niektórzy obchodzić będą wywodzące się z Irlandii święto Halloween, dziś kojarzone już mniej z duchami zmarłych, a bardziej z przebieraniem się i dobrą zabawą. Jeśli chcesz przygotować sobie wyjątkowe, straszne selfie z tej okazji, pomoże apka Halloween Makeup. Jak wskazuje nazwa, pozwala ona łatwo nałożyć na zdjęcia efekty i elementy rodem z horroru.

Aplikacja jest banalnie prosta w użyciu. Trzeba wybrać z menu elementy (oczy, makijaż, maski, rogi, uszy itp.), a następnie dopasować rozmiar i umieścić je na swoim selfie. Na koniec można jeszcze dodać filtr fotograficzny i można chwalić się w mediach społecznościowych.

Calm – uspokój się, pokonaj stres, przestań się bać

Cena: 0 zł, trial 2 tygodnie, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Najbliższe tygodnie będą bardzo stresujące dla wielu z nas. Czekają nas smutne wspomnienia, spotkania rodzinne, zakupowa gorączka, przygotowania świąteczne, a to wszystko odbywać się będzie w atmosferze niepewności ekonomicznej. Myślę, że aplikacja Calm pomoże sobie z tym poradzić. To najlepsza aplikacja w Google Play, dostarczająca dźwięki ułatwiające relaks, zasypianie i medytację. Polecają ją psychologowie i terapeuci z wielu krajów. Dla Polaków problemem może być jej anglojęzyczna oprawa, ale nie brak tu muzyki i odgłosów natury, które są niezależne od języka.

Oczywiście poza dużą kolekcją dźwięków i opowieści na dobranoc jest tu kalendarz, pozwalający zebrać statystyki i śledzić zmiany nastroju. Calm w pełnej wersji jest płatna i dość droga (ponad 200 zł rocznie), ale na najtrudniejsze dni można skorzystać z 2-tygodniowego okresu próbnego.

Scary Sounds – straszne odgłosy zawsze pod ręką

Cena: 0 zł, sporadyczne reklamy. Pobierz z Google Play

Wróćmy do klimatu Halloween. Jeśli planujesz przygotować grunt pod straszną zabawę, aplikacja Scary Sounds na pewno w tym pomoże. To banalnie prosty sposób na wzbogacenie klimatu straszną muzyką i odgłosami, które można na siebie nakładać. Polecam ją również osobom prowadzącym sesje RPG w najbliższy weekend :-).

Weawow – poręczna prognoza pogody

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Każda okazja jest dobra, by polecić ładną pogodynkę. Weawow to apka powiązana z serwisem, gdzie można sprzedawać zdjęcia, co daje nam dwie korzyści: Aplikacja jest darmowa i bez reklam, a ponadto dla wielu miejsc na świecie dostępne są bardzo ładne zdjęcia, zrobione w okolicy. Można ich używać jako tła widżetów.

Widżety to mocna strona tej aplikacji. Do wyboru jest 14 szablonów od 1x1 do 4x4. Poza aktualną pogodą mogą na nich być wykresy, zegary, jakość powietrza, fazy Księżyca itp. Ich parametry, jak tła czy rozmiar tekstu, można dopasować do stylu ekranu głównego. Poza aktualną pogodą można zobaczyć tu także prognozę na 2 i na 7 dni. Są tu też ostrzeżenia przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Źródło zdjęć: Debby Hudson (Unsplash), wł., Google Play

Źródło tekstu: wł.