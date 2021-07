5 aplikacji na Androida, które musisz mieć – część 60

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na takie, które mają wysoką wartość. W tym tygodniu wybrałam nie aplikacje, które mogą przydać się nie tylko na wakacyjnej imprezie. Motywem przewodnim jest odpowiedzialne podejście do alkoholu.

Drink Guard – Wirtualny alkomat

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz z Google Play

Jeśli nie masz pod ręką alkomatu, możesz wyliczyć orientacyjną zawartość alkoholu we krwi, korzystając ze wzoru Widmarka. W polskiej aplikacji Drink Guard zaimplementowana została metoda nieco ulepszona, opracowana przez Amerykański urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bierze ona pod uwagę nie tylko czas i procentową zawartość alkoholu w spożytych napojach i czas, ale też ich objętość oraz wagę, płeć i metabolizm osoby. Co ciekawe, można tu dodać również napoje, których spożycie jest dopiero planowane. Można oczywiście śledzić zawartość alkoholu we krwi w czasie, by wiedzieć, kiedy mniej-więcej będzie na jakim poziomie.

Podkreślę jeszcze raz: mniej-więcej. Nie można mieć pewności bez pomiaru specjalistyczną aparaturą. W żadnym wypadku nie polecam zastępowania tą aplikacją skalibrowanego alkomatu.

I Am Sober – Dziennik i wsparcie dla osób, które nie chcą pić alkoholu

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Nie da się pisać odpowiedzialnie o alkoholu bez wspomnienia, że jest to substancja potężnie uzależniająca. Polecam więc wysoko ocenianą aplikację I Am Sober, która wspiera w walce z uzależnieniami i paskudnymi nawykami. Aplikacja jest całkowicie darmowa, a zakupy w niej umieszczone to raczej sposób na wsparcie jej twórców. Subskrypcja daje możliwość dalszych zmian wyglądu aplikacji, śledzenia do 10 złych nawyków i możliwość zapisania swoich danych w chmurze.

I Am Sober ma przede wszystkim budować lepsze nawyki i zapewnić stałą dawkę motywacji – bez względu na to, czy walczysz z łykaniem Xanaxu, czy kompulsywnym obgryzaniem paznokci. Jest tu oczywiście codzienne śledzenie postępów, oś czasu i kamienie milowe. Ponadto robiąc codzienne notatki, można przeanalizować wyzwalacze złego nawyku. Najważniejsza jest jednak społeczność – można (ale nie trzeba) podzielić się swoim postępem, lifehackami albo po prostu napisać „powodzenia” innym. Co ciekawe, można przejrzeć wpisy wysłane w tym samym momencie walki, w którym teraz Ty się znajdujesz.

Vivino – dla kolekcjonerów smaków wina

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Vivino to najlepsza aplikacja do kolekcjonowania, oceniania i sprawdzania cen win z całego świata. Nie ma w sieci bardziej rozbudowanej bazy win i wyrobów z winem spokrewnionych. Jest tu element społecznościowy, więc można dzielić się wrażeniami ze znajomymi. Ponadto są tu listy tematyczne, na które warto zaglądać, by znaleźć ciekawe nowości. Vivino pomoże też określić, jaki styl wina i szczep winorośli najbardziej lubisz i najważniejsze – jakich jeszcze warto spróbować.

Przede wszystkim jednak Vivino to doskonała baza win razem z ich cenami. Podczas zakupów można zeskanować kod kreskowy i szybko dowiedzieć się, jak inni oceniają wino i jaka jest jego orientacyjna cena. Można też określić zakres cenowy i wybrać szczep, kraj pochodzenia oraz styl, by znaleźć odpowiednią butelkę na odpowiednią okazję.

Beers – Notes dla miłośnika piw rzemieślniczych

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Fani piwa rzemieślniczego są w grupie podwyższonego ryzyka, że zapomną, co już pili. Niedawno proponowałam aplikację Untappd, w której można kolekcjonować swoje znaleziska, oceniać, podążać za trendami i obserwować poczynania znajomych. Jeśli wolisz coś dyskretniejszego i działającego offline, Beers będzie doskonała. To polska aplikacja do prowadzenia dziennika piw ze zdjęciami, oceną smaku i możliwością zapisania wyjątkowych parametrów trunku.

Co ważne, aplikacja nie wysyła żadnych danych do sieci, a o kopię zapasową danych użytkownik musi zadbać sam. Można ją wysłać na własny dysk w chmurze, a można zapisać lokalnie. Nie ma tu też reklam.

DriNK iT – Szumi w głowie? Pora na gierki

Cena: 0 zł za zestaw podstawowych pytań, 4 dodatkowe są płatne. Pobierz z Google Play

Alkohol ma to do siebie, że wpadamy przy nim na absurdalne rozwiązania starych problemów i znacznie łatwiej nam się rozmawia o życiu, wszechświecie i całej reszcie. Można podyskutować o polityce, zagrać w prostą planszówkę albo sączyć drinka jako odpowiedź na osobiste pytanie. W tym właśnie pomaga apka DRiNK iT. Jest tu pięć zestawów pytań, wyzwań i poleceń, które dyktują, kiedy trzeba się napić. Czy wygra ten, kto pierwszy wyląduje pod stołem, czy ten, kto jako ostatni utrzyma się na nogach… to w zasadzie nie ma znaczenia. Ważniejsze jest, że można się nieźle bawić i sporo dowiedzieć się o swoich znajomych. Oczywiście, jeśli jakieś pytanie Wam nie odpowiada, możecie je pominąć, a z alkoholu i towarzystwa należy korzystać odpowiedzialnie.

Źródło zdjęć: Rafael Melo Lima (Unsplash), wł.

Źródło tekstu: wł.