5 aplikacji na Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 57 nie na Mistrzostwa Europy

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na takie, które mają wysoką wartość. W tym tygodniu wybrałam apki dla osób, które nie kibicują naszym w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej.

W naszej redakcji również widać podział na tych, którzy będą śledzić Euro 2020 z wypiekami na twarzy i na tych, którzy będą za wszelką cenę unikać miejsc z telewizorami. Dla tych pierwszych Damian przygotował kolekcję aplikacji dla kibiców. Tu znajdziecie kilka aplikacji, które pozwolą przyjemnie i konstruktywnie spędzić czas, gdy w salonie telewizor okupują rozentuzjazmowani fani piłki nożnej.

Origami Airplanes – Dobra zabawa dla wszystkich, którzy mają mecze w poważaniu

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz z Google Play

W aplikacji Origami Airplanes znajdują się instrukcje krok po kroku, jak złożyć 26 latających samolotów z papieru. Instrukcje są bardzo proste, zwykle jest to kilkanaście kroków z wyraźnymi ilustracjami. Sprawdziłam kilka i wszystkie latały zgodnie z oczekiwaniami. Do dobrej zabawy będziesz potrzebować jeszcze kilku kartek, najlepiej formatu A4 lub o takich samych proporcjach. W aplikacji są tylko niewielkie reklamy, można też spokojnie zostawić z nią starsze dzieci.

Wolne Lektury – Czytaj lub słuchaj za darmo, gdy inni oglądają mecz

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play lub odwiedź stronę

Projekt Wolne Lektury to fenomenalna inicjatywa, mająca na celu udostępnić za darmo w postaci cyfrowej literaturę. Zaczęło się od lektur szkolnych, następnie zaczęły pojawiać się klasyki literatury spoza kanonu, jeśli tylko prawa autorskie na to pozwalają. Aktualnie są tu nawet pozycje dostępne na wyłączność tylko tu. W międzyczasie dodane zostały audiobooki i książki w językach obcych. Z roku na rok biblioteka jest bogatsza.

Aplikacja Wolne Lektury pozwala przeszukiwać zasoby projektu, ściągnąć książkę do czytania offline lub audiobooka do słuchania. Jest tu też wbudowany odtwarzacz i czytnik z możliwością zmiany fontu i wyglądu strony. Ze strony projektu zaś można pobrać pliki bezpośrednio do pamięci telefonu czy tabletu w wybranym formacie. Dotyczy to zarówno książek do czytania, jak i audiobooków. Ta wiedza przyda się przy korzystaniu z kolejnej aplikacji w przeglądzie:

Szybkie Czytanie – Naucz się znacznie szybciej znajdować informacje, gdy inni marnują czas przed telewizorem

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz z Google Play

Szybkie czytanie to aplikacja, która pomoże Ci nauczyć się techniki szybkiego wydobywania potrzebnych informacji z tekstu na książkach, które samodzielnie wybierzesz. Wystarczy, że masz plik (na przykład z projektu opisanego wyżej), załadujesz go do aplikacji i możesz rozpocząć ćwiczenia. To ciekawa i bardzo przydatna umiejętność. Wbrew pozorom nie chodzi o to, by przeskakiwać wzrokiem coraz szybciej po linijkach tekstu – z tego nic dobrego nie wyniknie. Chodzi o to, by błyskawicznie znajdować wzorce i wyciągać potrzebne informacje z tekstu. Nie jestem mistrzem tej techniki, ale korzystam z niej przy poszukiwaniu źródeł do artykułów. Może też pomóc w przebrnięciu przez co nudniejsze tytuły fabularne. Podobno. Ja tam przestaję czytać książki, które mnie nudzą :-).

Poza możliwością czytania lektur z pomocą, w tej aplikacji znajdują się oczywiście ćwiczenia wspomagające pamięć, trenujące pole widzenia odnajdowanie wzorów i tak dalej. Są tu też oczywiście tablice Schulte'a, rozwijające widzenie peryferyjne, niezwykle przydatne przy próbach objęcia całej strony wzrokiem.

Mozaik 3D – Co powoduje zaćmienie Księżyca i jak działa silnik dwusuwowy?

Cena: 0 zł za 5 scen dziennie, dodatkowe zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Mozaik 3D to aplikacja zawierająca mnóstwo ciekawych animacji 3D i dodatkowej wiedzy. Samo oglądanie animacji działającego silnika spalinowego czy podróż po anatomii ludzkiego ciała są interesujące, są tu też między innymi antyczne przyrządy nawigacyjne, modele sławnych budowli i wiele innych. Wszystko zostało opisane po polsku, przy niektórych wizualizacjach znajdują się też krótkie quizy.

Mozaik 3D jest fajną odskocznią i dla dorosłych, i dla dzieci. Warto po nią sięgnąć, jeśli masz pod ręką gogle VR, choćby tekturowe. Nie zabrakło i takiej możliwości oglądania modeli.

Color by number Secrets – Czas na relaks: kolorowanka i historia w jednym

Cena: 0 zł, mikropłatności. Pobierz z Google Play

Pamiętam, że niedawno zapanowała moda na kolorowanki dla dorosłych. Sprawdziłam kilka aplikacji tego typu i rzeczywiście jest to relaksująca zabawa. W Color by number Secret została połączona opowieść fabularna (niestety tylko po angielsku) z kolorowaniem na podstawie podanych kolorów. Przy tym nie jest to wcale takie proste, bo niektóre pola trudno znaleźć. Niemniej kolorowanie w tej aplikacji jest łatwe i przyjemne, a szukanie małych fragmentów do pokolorowania dodaje niewielkie wyzwanie do gry.

