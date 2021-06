5 aplikacji na Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 59 na wakacje

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na takie, które mają wysoką wartość. W tym tygodniu wybrałam nie aplikacje, które mogą przydać się na wakacjach, jeśli nie zostały jeszcze tak do końca zaplanowane.

Automapa – Najlepsza nawigacja dla kierowców w Google Play

Cena: Trial 7 dni za darmo, potem 13,99 miesięcznie za mapę Polski. Pobierz z Google Play

Od kiedy mam prawo jazdy nie wyobrażam sobie dłuższej trasy bez Automapy z głosem Krzysztofa Hołowczyca. Wszystko jedno, czy to wakacyjna wycieczka po Mazurach, czy weekendowy wypad w góry. Tak musi być i koniec!

Automapa wciąż jest na liście najlepszych nawigacji, gdy chodzi o poruszanie się samochodem po Polsce. Ma świetną mapę dróg i budynków z numerami, aktualizowaną bazę POI i w miarę możliwości prowadzonych i planowanych remontów i objazdów. Z czasem dorobiła się też informacji o natężeniu ruchu, podawanych na bieżąco. Nie zawodzi też, gdy trzeba określić czas dojazdu do celu. Niedawno dodana została do niej funkcja imitująca CB Radio – można wysłać komunikat głosowy o długości maksymalnie 20 sekund do wszystkich kierowców w okolicy.

Najlepsze jest to, że można kupić sobie dostęp do mapy Polski lub Europy tylko na czas wyjazdu (13,99 zł na miesiąc za mapę Polski, 23,99 zł za mapę Europy). Nie narazisz się więc na duże wydatki, a jeśli zmieścisz się w 7 dniach, możesz skorzystać z Automapy za darmo na próbę.

Alfred Camera – Domowy monitoring bez kupowania kamer

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Obawiasz się zostawić mieszkanie puste, ale nie masz ochoty montować monitoringu przed wakacjami? Nic dziwnego. Z pomocą przychodzi Alfred. Kamerą może być dowolny telefon lub tablet z Androidem i iOS-em. Podstawowe możliwości są dostępne całkiem za darmo.

Najpierw trzeba zainstalować aplikacje na wszystkich urządzeniach, które będą częścią domowego systemu monitoringu i wybrać, które będą kamerami, a które będą służyły do podglądu (parowanie odbywa się przez skanowanie kodów QR lub logowanie na to samo konto). Urządzenia-kamery trzeba umieścić w strategicznych miejscach i najlepiej podłączyć je do ładowarki. Obraz można oglądać w aplikacji ustawionej jako obserwująca. Jest tu też system wykrywania ruchu, ale miewa problemy z działaniem w nocy, wiele zależy też od możliwości wideo telefonu-kamery. Niemniej jest to doskonały sposób, by małym kosztem zapewnić sobie monitoring w pustym mieszkaniu.

Tak na marginesie specjaliści radzą, byśmy nie chwalili się wyjazdem na wakacje w mediach społecznościowych, by nie kusić złodziei. Dobrym pomysłem jest też zostawienie w domu smartżarówki, która będzie się włączać wieczorami na kilka godzin i symulować obecność lokatorów.

Turystyczny Ninja – Najlepsze oferty w zupełnie nowej aplikacji

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Turystyczny Ninja to całkiem nowa aplikacja, agregująca oferty wakacyjnych wyjazdów. Akatualinie jako baza służy portal wakacje.pl i to na nim finalizowany jest zakup wyjazdów. Poza tym jest tu możliwość przygotowania własnych filtrów (kraj, liczbę osób, długość wyjazdu, termin, transport itp.) i zakresu cen. Gdy pojawią się oferty, aplikacja wyśle powiadomienie o tym, to znacznie ułatwia planowanie wymarzonych wakacji. Na liście filtrów jest oczywiście wymóg zrobienia testu na COVID-19. Jest tu też sekcja z pogodynką, która podpowie, kiedy jest najładniej w którym regionie.

Aplikacja jest na razie na wczesnym etapie rozwoju. Z czasem dodane zostaną tu też sekcje „gdzie jechać” i „kiedy jechać”.

Zobacz: 5 gier dla Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 58 na Euro 2020

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 57 nie na Mistrzostwa Europy

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 51 na majówkę

Caravanya – Kempingi, pola namiotowe i kampery

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Caravanya to aplikacja dla podróżujących na własną rękę kamperem, autem z przyczepą kempingową lub po prostu z namiotem. To mapa miejsc, gdzie można przenocować w ten sposób, z opisami i dodatkowymi informacjami. Zasięg działania aplikacji nie ogranicza się do Polski.

Caravanya zawiera także element społecznościowy. Użytkownicy mogą dodawać oceny obiektów i opisywać panujące na nich warunki, a także dodawać nowe obiekty, jeśli je znajdą. Po zalogowaniu można też dodawać znajomych poznanych na trasie i w ten sposób stworzyć sieć turystycznych kontaktów. Jest tu też trochę informacji o tym, jak wypada zachować się na dzikim kempingu, a w chwili pisania tego artykułu prowadzący portal Caravanya uruchomili konkurs dla użytkowników.

Jeśli interesuje Cię taki sposób spędzania wolnego czasu, sprawdź także aplikację Grupa Biwakowa, którą opisywałam w maju.

Bezpieczne kąpieliska

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Aplikacje Bezpieczne Kąpieliska powstała, by zebrać w jednym miejscu informacje o kąpieliskach w Polsce. Jest tu więc mapa z naniesionymi miejscami, w których można popluskać się w wodzie, dodatkowe informacje o infrastrukturze w okolicy, sezonie kąpielowym i tak dalej. Są też dane kontaktowe podmiotów zarządzającymi obiektami.

Użytkownicy mogą też dodawać własne zdjęcia i oceniać obiekty. Cenną częścią aplikacji są materiały edukacyjne wideo, na których zawodowi ratownicy tłumaczą, jak zachować się nad wodą i co warto wiedzieć o zagrożeniach. Jest tu też sporo informacji dla żeglarzy, łącznie z bazą portów i znakami żeglugowymi, stosowanymi na polskich akwenach. Niedawno dodana została także sekcja z ogłoszeniami, gdzie można wystawić na sprzedaż kajak albo poinformować o ważnym wydarzeniu w okolicy.

Zobacz: Tapety na telefon: 8 aplikacji, które dostarczą najładniejsze tapetki

Zobacz: Jak rzucić palenie? Te aplikacje pomogą pozbyć się nałogu

Zobacz: 5 aplikacji z Google Play, które ułatwią ćwiczenia w domu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lance Anderson (Unsplash), wł.

Źródło tekstu: wł.