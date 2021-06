5 gier dla Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 58 na Euro 2020

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na takie, które mają wysoką wartość. W tym tygodniu wybrałam nie aplikacje, ale gry, które wykorzystują piłkę nożną. Starałam się sięgnąć po tytuły mniej oczywiste niż FIFA i takie, w które można bez straty pograć chwilkę choćby w przerwach meczów Euro 2020.

Champion Soccer Star – Łatwe, lekkie i przyjemne strzelanie bramek

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz z Google Play

Chamion Soccer Star przekonał mnie do siebie prostą rozgrywką i sympatyczną grafiką. Gra nie wymaga długiego wdrażania się ani przeglądania nie wiadomo jak długich tutoriali, a przy tym daje satysfakcję. Nie ma tu budowania drużyny, śledzimy losy jednego, fikcyjnego napastnika, którego należy stworzyć na początku gry (może to być też napastniczka). Mecze zostały zredukowane do kilku sytuacji podbramkowych, z których trzeba wyjść zwycięsko.

Podania i strzały łączą mechanikę procy (jak w Angry Burds) z refleksem i precyzją, trzeba bowiem nie tylko wyznaczyć kierunek, ale też w odpowiednim momencie kopnąć piłkę w odpowiedni sposób. W skrócie najpierw proca wyznacza kierunek, a potem trzeba tapnąć toczącą się piłkę na ekranie telefonu. Główny bohater nie zawsze gra solo i w trudniejszych meczach trzeba ruszyć głową.

World Soccer Champs – Football Manager dla leniwych

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz z Google Play

World Soccer Champs to symulator zarządzania klubem piłkarskim z elementami rozgrywki na boisku. Są tu prawdziwe kluby z całego świata, zarówno te największe, jak i lokalne drużyny. Podoba mi się prosta grafika zalatująca Pegasusem i intuicyjne mechaniki.

Co ciekawe, menedżer musi nie tylko ułożyć drużynę marzeń. W rękach gracza są też sytuacje podbramkowe w rozgrywanych meczach. Sterowanie podaniami i strzałami jest bardzo proste – wystarczy pociągnąć palcem w odpowiednim kierunku na ekranie.

Score! Hero 2 – Kariera w najlepszych klubach świata

Cena: 0 zł, reklamy, mikropłatności. Pobierz z Google Play

Score! Hero 2 prowadzi przez karierę jednego zawodnika „od zera go gwiazdy futbolu”. Gra polega na rozgrywaniu sytuacji podbramkowych na coraz trudniejszych poziomach, przy czym każda rozgrywka ma dodatkowe osiągnięcia i na podstawie ich realizacji zostanie oceniona gwiazdkami. Score! Hero 2 to po części łamigłówka piłkarska z niezłą oprawą graficzną. Na szczęście reklamy i mikropłatności nie psują zabawy, choć może dojść do sytuacji, w której skończą się „życia”. Cóż – trzeba trochę poczekać, aż się odnowią.

Football Strike – raz strzelasz, raz bronisz

Cena: 0 zł, mikropłatności. Pobierz z Google Play

Football Strike to gra online, w której mierzysz się w pojedynku z innymi graczami. Zasady są proste – na zmianę strzelasz i bronisz swojej bramki. Turniej zajmuje najwyżej kilka minut. Sterowanie jest banalnie proste – wystarczy przeciągnąć palcem po ekranie w odpowiednim momencie i we właściwym kierunku. Na plus zaliczam możliwość grania postacią męską lub damską z możliwością wyboru wyglądu. Mikropłatności nie są potrzebne, by wygrywać – większość dóbr do kupienia to elementy czysto kosmetyczne, jak piłki, stroje, fryzury i tak dalej.

Pocket League Story 2 – Piłkarski Tycoon w starym stylu

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Pocket League Story 2 spodoba się fanom gier typu Tycoon i pikselowej grafiki z nutką jRPG. To symulator zarządzania drużyną połączony z możliwością rozbudowy siedziby jej klubu. Celem jest wzbogacenie się, a można to zrobić, zatrudniając jak najlepszych graczy, ściągając doskonałych trenerów, ustalając formację, taktykę i wygrywając mecze. Ważne jest też zdobywanie wyposażenia dla drużyny i regularne treningi. Nie zabrakło możliwości podpisania umowy sponsorskiej z lokalnymi firmami.

Gra działa offline i zapisuje dane wyłącznie lokalnie. Jeśli wolisz inne sporty, ten sam producent wydał też symulator klubu tenisowego, koszykówki, klubu bokserskiego, stajni, farmy, restauracji, a nawet studia tworzącego gry i filmu Anime.

