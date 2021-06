Sklep Play a Euro 2020. Kibicu, bez tych aplikacji nawet nie podchodź!

Euro 2020, mimo iż z rocznym opóźnieniem, w końcu może wystartować. Wprawdzie nie wszystkie mecze da się obejrzeć na żywo, ale z pomocą przychodzą aplikacje na Androida i iOS, które pozwalają na śledzenie wyników w czasie rzeczywistym. Oto subiektywny przegląd najciekawszych z nich.

Euro 2020 Official

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play lub App Store.

Euro 2020 Official to, jak sama nazwa wskazuje, oficjalna aplikacja UEFA Euro 2020. Dlatego będzie dobrym wyborem tylko dla osób, które chcą skupić się na śledzeniu właśnie tego turnieju; o miano najlepszej reprezentacji na Starym Kontynencie. Aplikacja jest darmowa. Znajdziecie w niej zarówno dokładną rozpiskę meczów, aktualne grupy, informacje na temat drużyn, aktualności (w języku angielskim), jak i dodatkowe możliwości w postaci Ligi Fantasy oraz zabawy w przewidywanie wyników. Do tych dwóch ostatnich warto jednak założyć konto, bo dzięki temu można się porównywać, np. ze znajomymi.

SofaScore

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play lub App Store.

SofaScore to jedna z moich ulubionych aplikacji dla kibiców. Sam korzystam z niej na co dzień, więc mogę ją z czystym sumieniem polecić. Jej ogromną zaletą jest fakt, że jest nie tylko dla kibiców piłkarskich. W appce można śledzić na żywo wyniki mnóstwa dyscyplin sportowych, w tym nawet esportu. Większość meczów okraszona jest statystykami na żywo. Dużą zaletą jest też program TV, dzięki któremu można sprawdzić, na jakim kanale są transmitowane poszczególne spotkania. Twórcy przygotowali też tzw. Pick'em z okazji Euro 2020. Poza tym w SofaScore każdy może ustawić ulubione ligi, drużyny czy nawet zawodników. Dzięki temu aplikacja na bieżąco informuje o ich poczynaniach.

FlashScore

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play lub App Store.



FlashScore to - nie ma co ukrywać - aplikacja praktycznie identyczna, jak SofaScore. Oferuje niemal te same funkcje, które sprowadzają się do możliwości wybrania ulubionych drużyn i zawodników, obserwowania konkretnych dyscyplin sportowych czy śledzenia meczów na żywo ze wciąż aktualizowanymi statystykami. Różnice tak naprawdę sprowadzają się do interfejsu czy mniej używanych funkcji. Jestem przekonany, że wybór którejś z aplikacji zależy tylko i wyłącznie od indywidualnych preferencji.

LiveScore

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play lub App Store.

LiveScore to kolejna aplikacja, która bardzo przypomina to, co oferuje SofaScore oraz FlashScore. Znowu mogę powtórzyć to, co napisałem w poprzednim akapicie. Aplikacja pozwala wybrać ulubione drużyny czy zawodników, których chcemy śledzić. Oferuje też wyniki na żywo włącznie ze statystykami, a przynajmniej w tych najważniejszych i największych ligach czy turniejach. Nie jest to też appka tylko dla fanów piłki nożnej, bo można za jej pomocą śledzić też inne dyscypliny. Dużą zaletą jest bardzo rozbudowana sekcja z aktualnościami, a nawet programy tworzone przez dziennikarzy LiveScore. Dla wielu argumentem przemawiającym za właśnie tą aplikacją będzie fakt, że jej oficjalnym ambasadorem jest Cristiano Ronaldo, czyli jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Największa wada? Wszystko dostępne jest tylko w języku angielskim.

Euro Football App 2020 in 2021 - Live Scores

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play.

Euro Fotball App 2020 in 2021 - Live Scores to wybór dla osób, które szukują aplikacji tylko i wyłącznie do śledzenia wyników na UEFA Euro 2020. Aplikacja powstała konkretnie w tym celu i chociażby dlatego nie jest aż tak rozbudowana, jak wcześniej opisywane. Ale czy to coś złego? Tego bym nie powiedział. To po prostu appka skierowana do innych osób, które po zakończeniu rywalizacji o miano najlepszej drużyny Starego Kontynentu ją odinstalują i szybko o niej zapomną. Pomimo tego mamy tutaj najważniejsze funkcje, czyli rozpiskę wszystkich meczów, powiadomienia na żywo, możliwość wybrania ulubionych drużyn, które chcemy śledzić czy wreszcie aktualne tabele czy drabinkę, gdy turniej przejdzie do fazy play-off. Prosto, czytelnie i za darmo, ale tylko na Androida.

Źródło zdjęć: UEFA, Pexels