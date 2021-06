Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 115 zł!

Sklep Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do biblioteki Google Play będzie Twoja na zawsze. Tym razem zaoszczędzić można 115 zł. Zebraliśmy aplikacje na telefon, które możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

Note Recognition - Convert Music into Sheet Music

Normalna cena: 17,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Note Recognition to aplikacja, która automatycznie zamienia dźwięk na zapis nutowy. Jej działanie nie jest idealne, ale jest w stanie dość trafnie przepisać na nuty melodię, zarówno graną na instrumencie, jak i śpiewaną. Sporo zależy tu od jakości mikrofonu w telefonie. Ponadto aplikacja pozwala odtworzyć muzykę z nut i zmienić tempo, co może znacznie ułatwić trening.

Quick Arc Launcher

Normalna cena aplikacji 13,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play

Quick Arc Launcher to wygodne menu uruchamiania aplikacji, które można obsłużyć jedną ręką. Uwaga! Aplikacja jest przeznaczona dla starszych telefonów z Androidem od 6 do 8.1. Quick Arc Launcher pokazuje listę aplikacji w kształcie wachlarza, który można wygodnie obsłużyć kciukiem. W ustawieniach znajdą się wszystkie parametry tego menu, na czele z promieniem łuku, który możesz dopasować do długości swojego palca.

Mindfulness: 2012

Normalna cena: 22,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Mindfulness: 2012 to nie jest aplikacja z 2012 roku – ostatnią aktualizację miała w 2019. Jej nazwa mówi wprost, o co chodzi. To aplikacja do medytacji typu Mindfulness, łączącej zachodnią psychologię ze wschodnią praktyką. Nauka dowodzi, że dzięki prostym ćwiczeniom można poprawić sobie nastrój, znacząco zredukować stres i lepiej zarządzać swoimi emocjami. W tej aplikacji znajdują się przewodniki medytacji z narracją, baza wiedzy oraz wyzwania dla praktykujących.

Memorize: Learn Chinese Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Ściągnij za darmo z Google Play

to aplikacja do nauki chińskich słówek, wykorzystująca klasyczne fiszki. Dzięki Memorize możesz opanować ponad 9 tysięcy przydatnych słów i zwrotów, o ile znasz je już po angielsku. Słownictwo zawarte w aplikacji pomoże przygotować się do testów znajomości języka (HSK, TSC i BCT), choć oczywiście nauka może zacząć się od kompletnych podstaw. Aplikacja nie uczy pisania znaków Hanzi.

Kolejne słówka są dobierane przez sztuczną inteligencję na podstawie aktualnego stanu wiedzy i potrzeby utrwalenia oraz zwyczajów użytkownika. Aplikacja wyświetla też statystyki i informuje o prawdopodobieństwie wystąpienia słówek. Można z niej skorzystać również, by sprawdzić znaczenie słówek dzięki dostępnej wyszukiwarce.

Ray Financial Calculator Pro

Normalna cena: 12,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Ray Financial Calculator Pro to aplikacja ułatwiająca obliczenia finansowe i ekonomiczne. Poza kalkulatorem, gdzie można po prostu podać wartości, zawiera kompendium wiedzy ze wszystkimi wzorami i opisem zmiennych. Przyda się zarówno studentom, jak i grającym na giełdzie czy po prostu osobom zainteresowanym finansami i bankowością.

Minesweeper Pro

Normalna cena: 6,19 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Minesweeper Pro to mobilna wersja ponadczasowego klasyka – sapera. W aplikacji można grać bez reklam, na wybranym poziomie trudności i z wybranym motywem graficznym. Jeden z nich bardzo przypomina Sapera ze wczesnych wersji Windowsa. Gra na pewno budzi sentyment. Jeśli czegoś brakuje, jest to możliwość zmiany rozmiaru planszy.

Wonder Knights PV: Nonsatop Sction Shump RPG

Normalna cena: 16,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Wonder Knights PV to gra akcji, w której plansza ciągle przesuwa się w jednym kierunku, a zadaniem gracza jest siać zniszczenie. Gra nawiązuje do starych klasyków, ale ma ciekawą odmianę – jednocześnie trzeba kontrolować wszystkich trzech dostępnych bohaterów. Oczywiście każdy z nich ma swoje zdolności specjalne i odgrywa własną rolę w bitwach. Reszta gry wygląda standardowo – trzeba unikać strzałów przeciwników i samemu celnie zadawać ciosy. Niestety gra zawiera mikropłatności.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.