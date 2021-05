TP-Link Deco X20: system Wi-Fi 6 Mesh to wydajna sieć bezprzewodowa w całym domu

TP-Link Deco X20 to system mesh, którego zadaniem jest rozprowadzenie sygnału Wi-Fi 6 po całym domu. Wystarczą dwa urządzenia (taki zestaw otrzymałem do testów), by móc korzystać z bezprzewodowego Internetu na powierzchni nawet 370 m2, a gdy zdecydujemy się na trójpak, zasięg Wi-Fi wzrośnie do 540 m2.

Praca zdalna, nauka, domowe rozrywki czy utrzymywania kontaktu ze znajomymi – do tego wszystkiego przyda się szybka sieć Wi-Fi w domu. Gdy jednak dysponujemy dużym mieszkaniem lub domem, jeden centralny punkt dostępu może nie wystarczyć. W takim przypadku najlepiej jest sięgnąć po rozwiązanie Wi-Fi Mesh.

Mesh działa jak jedna duża sieć Wi-Fi, dzięki czemu zyskujemy nie tylko zasięg sieci bezprzewodowej w każdym zakątku domu, ale również możliwość swobodnego przemieszczania się po nim z telefonem czy tabletem w ręku. Nasze urządzenie automatycznie będzie przełączane między węzłami sieci tak, by zapewnić nam najlepsze jakościowo połączenie. A wszystko to będzie się działo w sposób zupełnie niezauważalny dla użytkownika.



Odpowiedni do tego wszystkiego sprzęt ma w swojej ofercie firma TP-Link. Do moich testów trafił zestaw Deco X20, złożony z dwóch jednostek. Jak te urządzenia sprawują się w codziennym użytkowaniu? Tego dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Podstawowe dane techniczne:

Plastikowa obudowa w kolorze białym,

Wymiary: 110 x 110 x 114 mm, masa: ok. 580 g,

Czterordzeniowy procesor 1 GHz,

Wi-Fi: 802.11a/n/ac/ax 5 GHz i 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz, MU-MIMO, OFDMA, 4 strumienie, prędkość do 1201 Mb/s (5 GHz) i do 574 Mb/s (2,4 GHz),

Technologia TP-Link Mesh, praca w trybie routera i punktu dostępowego, 2 anteny (wewnętrzne), beamforming,

2 gigabitowe porty LAN (RJ45) na jednostkę, WAN/LAN auto-sensing,

Funkcje oprogramowania: iPv4/iPv6, HomeCare, kontrola rodzicielska, statyczny lub dynamiczny adres IP, PPPoE, PPTP, L2TP, QoS, DHCP, DDNS, IPTV (IGMP Proxy, IGMP Snooping, Bridge, VLAN tagowany), automatyczna aktualizacja oprogramowania OTA,

Zarządzanie za pomocą aplikacji Deco,

Zabezpieczenia: WPA/WPA2/WPA3, zapora sieciowa SPI, kontrola dostępu, antywirus HomeCare, sieć dla gości,

Zasilanie sieciowe: 12 V / 1,2 A.

Wygląd zewnętrzny i zestaw testowy

Każda z jednostek TP-Link Deco X20 to biały walec o średnicy 11 cm i minimalnie większej wysokości. Urządzenie te mają atrakcyjny wygląd i pasują do każdego wnętrza. Nie trzeba więc chować go w szafie czy innym tego typu miejscu.

Deco X20 ma na spodzie cztery gumowe nóżki, kolorową dioda pokazująca status urządzenia. zagłębiony przycisk do resetowania urządzenia oraz otwory wentylacyjne. Te ostatnie znajdują się również na górze urządzenia. Z tyłu z kolei znajdziemy dwa porty LAN RJ45 oraz gniazdo zasilania.

Do testów otrzymałem zestaw złożony z dwóch jednostek TP-Link Deco X20. Oprócz nich, w pudełku znalazły się dwa zasilacze sieciowe, przewód LAN (płaski) oraz krótka, wielojęzyczna instrukcja obsługi (Quick Installation Guide), również w języku polskim.

