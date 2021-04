5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 47

Google Play to prawdziwa kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych, starannie wykonanych aplikacji bywa trudne. Stąd pomysł, by podzielić się z Wami naszymi znaleziskami – liczymy też na wasze opinie i propozycje.

Telegram X – szybszy Telegram z eksperymentalnymi funkcjami

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play



Telegram X to alternatywny klient Telegrama – świetnego, dobrze zabezpieczonego komunikatora. Od podstawowego Telegramia odróżnia go szybszy interfejs oraz obecność eksperymentalnych funkcji. Aplikacja została zaktualizowana pierwszy raz od roku i wprowadza między innymi możliwość „rzucenia kostką” (trzeba wysłać emoji kostki, rzutek lub piłkę do kosza). Ponadto zaktualizowany został silnik do tworzenia quizów i moduł do robienia zdjęć. Jest też możliwość edycji ustawień prywatności dla każdego czatu i kanału osobno i wyciszania osób spoza listy kontaktów. Zarządzający kanałami mogą skorzystać z poprawionych narzędzi administracyjnych. Poprawek jest oczywiście więcej, także w bibliotekach stanowiących rdzeń aplikacji Telegram X.

Adorable Happy Easter Stickers – wielkanocne naklejki dla WhatsAppa

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Jeśli zamierzasz wysyłać życzenia wielkanocne do znajomych i rodziny przez WhatsApp, warto opatrzyć je naklejkami okolicznościowymi. Właśnie ten pakiet wpadł mi w oko – Adorable Happy Easter Stickers. To 10 kompletów naklejek w różnym stylu z zajączkami, jajkami i całą uroczą otoczką Świąt Wielkiej Nocy.

Wombo: Make your selfies sing – sztuczna inteligencja zrobi świetny lipsync

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Wombo to jedna z aplikacji, które wykorzystują sztuczną inteligencją dla zabawy. Wystarczy, że zrobisz sobie selfie i wybierzesz piosenkę, a SI Wombo zrobi z tego idealny lipsync. Wychodzi jej to zaskakująco dobrze, choć jakość klipów nie jest szczególnie wysoka. Klip można zapisać z oryginalną muzyką (fragment piosenki dostarczony przez Wombo) albo od razu udostępnić. Najlepsze jest to, że wcale nie trzeba uczyć się śpiewać ani zapamiętywać tekstów piosenek.

Aplikacja jest darmowa, ale sporadycznie wyświetla reklamy i zostawia znak wodny na klipach. Jeśli chcesz się ich pozbyć, możesz kupić abonament premium za 21,99 miesięcznie lub 139,99 zł rocznie. Wtedy też uzyskasz dostęp do większej ilości utworów, a Twoje klipy będą przetwarzane priorytetowo.

UPC TV GO

Cena: 0 zł (abonament telewizyjny zależy od operatora). Pobierz z Google Play

UPC TV GO to aplikacja dla abonentów UPC, chcących korzystać z telewizji online swojego operatora. Niedawno została wydana nowa wersja, wprowadzająca poprawki błędów i zmiany kosmetyczne interfejsu, przez co powinna być czytelniejsza dla użytkowników. Z aplikacją można oglądać ponad 160 kanałów telewizyjnych online w domu i poza nim, o ile poruszamy się w granicach Unii Europejskiej. Jest tu również program telewizyjny na tydzień w przód i możliwość oglądania materiałów nadawanych maksymalnie tydzień wstecz. Nie zabrakło zdalnego nagrywania na odpowiednim dekoderze UPC. Miłym dodatkiem jest pilot do dekodera UPC TV 4K BOX.

Należy pamiętać, że możliwości aplikacji zależą między innymi od posiadanego dekodera, abonamentu i łącza. Logowanie do aplikacji odbywa się tymi samymi danymi, co do serwisu Moje UPC.

ADR Tool 2021 Dangerous Goods Free

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

ADR Tool 2021 to nowa, czwarta już edycja aplikacji zawierającej aktualną encyklopedię dóbr i materiałów niebezpiecznych. Aplikacja przyda się wszystkim, którzy zajmują się transportem, logistyką, wystawianiem dokumentów przewozowych, planowaniem tras (nie każdym tunelem można przewozić materiały niebezpieczne), kontrolą, inspekcjami i tak dalej. Jest to też świetny materiał do przygotowań do egzaminu ADR. Co ważne, aplikacja ma menu w 28 językach, opisy w 11 językach europejskich oraz bazę używanych piktogramów, co pomoże przełamać bariery podczas transportowania dóbr przez granice państw.

