5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 46

PhotoRoom – łatwe awatary, zdjęcia do sklepu i do mediów społecznościowych

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

PhotoRoom to świetna aplikacja do edycji zdjęć, pozwalająca uzyskać niebanalne efekty. Świetnie się sprawdzi przy tworzeniu naklejek, awatarów, grafik do mediów społecznościowych, na bloga, na YouTube czy zdjęć towarów do sklepu internetowego. W skrócie aplikacja wycina interesujący nas przedmiot ze zdjęcia (automatycznie lub z pomocą użytkownika, jeśli automat zawiedzie) i pozwala nałożyć ramki, tło, efekty itp. Doskonałe jest to, że nie trzeba mieć żadnego pojęcia o grafice ani uczyć się obsługiwać programu graficznego. W większości przypadków wystarczy szablon i trochę zabawy z suwakami. Profesjonalne efekty można uzyskać w kilka minut.

Aplikacja jest darmowa, ale zostawia znak wodny. Można zapłacić, by się go pozbyć i odblokować więcej wariantów tła i szablonów.

Perfect Ear – trening słuchu i wyczucia rytmu

Cena: 0 zł, część treści jest płatna. Pobierz z Google Play

Perfect Ear to aplikacja do treningu słuchu i wyczucia rytmu dla początkujących muzyków. Warto użyć jej w parze z aplikacją Clefs do nauki czytania nut (polecałam ją tydzień wcześniej). Aplikacja zawiera cały kurs, ale bardziej zaawansowane lekcje i testy są płatne. Całość ma formę gry i nawet łączy się z Grami Google. Ciekawostką jest część poświęcona treningowi śpiewu.

W każdej sekcji znajduje się część teoretyczna i test, przy czym można pominąć podręcznik (w języku angielskim) i przejść od razu do ćwiczeń. Perfect Ear zbiera statystyki wyników z tych ćwiczeń, co pozwala oceniać postępy.

Crash Bandicoot: On the run! – Crash bawi już 25 lat!

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Od dłuższego czasu nie umieszczam w tym przeglądzie gier, ale tej nie mogę pominąć. Crash Bandicoot bawi następne pokolenie graczy – tym razem na telefonach. W Google Play została udostępniona stabilna wersja gry Crash Bandicoot: On the run!, łącząca klasyczną mechanikę i przemyślane sterowanie na ekranie dotykowym. W zasadzie można grać jedną ręką, trzymając telefon w pionie, co uważam za zaletę.

Crash i Coco muszą biec, skakać i kręcić się, by rozbić przeszkody i przeciwników. Sporo terenów wyda się znajomych weteranom serii, ale nie brak elementów zupełnie nowych. Niestety i tu dotarło modyfikowanie postaci i bazy przez różne gadżety, wymiana „walut” rozmywająca ich wartość i mikropłatności. To jednak jedyna wada gry w moich oczach – cała reszta jest przyjemna i wciągająca.

vFlat – łatwe skanowanie książek z OCR

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Skaner dokumentów to jedna z popularniejszych kategorii aplikacji mobilnych, a ten skaner wyraźnie wybija się ponad średnią. Nie robi tego tłumaczeniem na język polski – tu jest fatalnie – ale zestawem funkcji, za które nic nie trzeba płacić. vFlat bowiem potrafi:

automatycznie rozpoznać kształt strony

skanować dwie strony naraz (tu pomaga poziomica)

rozpoznawać tekst na stronach

eksportować strony jako PDF i jako plik tekstowy

To wszystko robi za darmo. Kolejną ciekawostką jest drobna, ale praktyczna funkcja, aktualnie dostępna w wersji beta – możliwość automatycznego usunięcia palca. To się na pewno przyda przy skanowaniu grubszych książek, które mają w zwyczaju same się zamykać.

Moja Gazetka – rób zakupy wielkanocne z głową

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Moja Gazetka to połączenie listy zakupów z cyfrowymi wersjami gazetek promocyjnych z różnych sklepów. Gazetek jest tu kilkaset, pochodzą z ponad 100 sklepów spożywczych, budowlanych, przemysłowych, kosmetycznych, odzieżowych itp. Oczywiście nie ma powodu, by oglądać wszystkie – możesz dodać do ulubionych te sieci sklepów, które odwiedzasz. Fajnym dodatkiem jest możliwość przeszukiwania cyfrowych wersji gazetek pod kątem produktów, których aktualnie potrzebujesz.

Ponadto można zapisywać tu listy zakupów i udostępniać je innym (jako link lub treść SMS-a). Podobnie można potraktować pojedyncze strony gazetek. Wisienką na torcie jest możliwość przechowywania tu kart lojalnościowych do różnych sklepów. Wybrane gazetki można zapisać offline, można też włączyć powiadomienia o najważniejszych promocjach i wyprzedażach.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.