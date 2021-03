Magic: The Gathering Arena wychodzi z fazy beta w Google Play i Apple App Store

Jedna z najpopularniejszych gier karcianych już na poważnie wchodzi do świata mobilnego. Mowa tu oczywiście o Magic: The Gathering Arena.

W styczniu gra karciana Magic: The Gathering doczekała się swojej wersji mobilnej. Nie była to jednak pełnoskalowa premiera. Gra była wtedy bowiem dostępna wyłącznie we wczesnym dostępie w sklepie Google Play i zagrać w nią mogli jedynie posiadacze wybranych smartfonów. Teraz gra oficjalnie wychodzi z tej fazy i debiutuje na poważnie. Stanie się to właśnie dzisiaj. Oznacza to jeszcze więcej telefonów, tablety oraz debiut w Apple App Store. Do gry można zalogować się przy użyciu dokładnie tego samego konta, którego używamy na komputerze. Dzisiaj gracze na telefonach z Androidem otrzymają też kolejną poprawkę usprawniającą działanie i łatającą błędy.

W grze nie zabrakło funkcji społecznościowych jak lista znajomych i wysyłanie wiadomości. Niestety, nie jest tak, że wszyscy będą mogli cieszyć się grą. Wymagania są dość wygórowane jak na grę mobilną. Trzeba mieć minimum Androida 6, 4 GB RAM i najlepiej przynajmniej następujące układy mobilne: Qualcomm Snapdragon 845, Samsung Exynos 9810 lub Kirin 970. Oznacza to niestety, że odpada niższa półka urządzeń i duża część tej średniej.

Zobacz: Magic: The Gathering Arena już we wczesnym dostępie Google Play

Zobacz: Apple App Store zarobił w 2020 roku ponad 72 miliardy dolarów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: wizards of the coast, wł