Lista zakupów wraca do łask. Polecamy najlepsze aplikacje do planowania

Robienie list zakupów wróciło do łask. Gdy chcemy maksymalnie skrócić czas spędzony poza domem i wychodzić jak najrzadziej, dobra lista jest na wagę złota. Proponujemy 5 aplikacji, które warto zabrać ze sobą na zakupy.

Sytuacja w kraju sprawiła, że Polacy wrócili do dwóch niegdyś popularnych zachowań na zakupach. Po pierwsze, znów więcej kupujemy na zapas, zupełnie jak w latach dziewięćdziesiątych. Po drugie, jak wynika z danych twórców aplikacji Listonic, do łask wróciły listy. Nie ma w tym nic dziwnego – dobra lista skróci czas spędzony w sklepie, ograniczy wyjścia na zakupy i zagwarantuje, że przez kilka dni niczego nam nie zabraknie. Przypuszczam, że podobnie jak ja, szykujecie się do sobotniej wycieczki do sklepu, sprawdziłam więc kilka aplikacji, które pomogą zorganizować zakupy.

1. Listonic

Listonic to niekwestionowany lider list zakupów. Aplikacja jest bardzo wygodna, zarówno gdy planujesz duże zakupy, jak i gry musisz zmieścić się w budżecie. Z Listonic można korzystać offline, ale po zalogowaniu na konto wszystkie listy zakupów są synchronizowane z chmurą i można je udostępniać domownikom. To ogromne ułatwienie, jeśli wybieracie się na zakupy całą rodziną. Ogromnym ułatwieniem w większych sklepach jest podział produktów na alejki. To znacznie usprawnia robienie zakupów, jeśli nie orientujesz się, co znaleźć koło czego.

Aplikacji Listonic towarzyszy widżet na ekran główny smartfonu oraz aplikacja dla zegarka z Android Wear, dzięki czemu zakupy są wygodniejsze. Nie zabrakło informacji o promocjach w supermarketach działających na terenie polski.

Listonic zawiera również listę przepisów na 600 polskich blogach kulinarnych i pozwala szybko dodać potrzebne produkty. Są tu też porady kulinarne dla mniej doświadczonych szefów domowej kuchni. Mam jednak zastrzeżenia do tek funkcji. Przede wszystkim brakuje porządnej wyszukiwarki.

Listonic jest dostępny dla systemów Android, iOS i w przeglądarce.

2. Moja Gazetka

Moja Gazetka prezentuje inne podejście niż Listonic. Aplikacja rozwinęła się z przeglądarki gazetek promocyjnych w pełnoprawnego asystenta zakupowego. Wciąż można tu wygodnie przeglądać gazetki w postaci cyfrowej, a z nich dodawać produkty do listy zakupów. Moja Gazetka może pochwalić się kolekcją gazetek z ponad 100 sieci sklepów z 15 kategoriach. Jeśli dasz aplikacji dostęp do lokalizacji, będzie informować cię na bieżąco o nowych promocjach.

Ponadto w aplikacji znajduje się kalendarz niedziel handlowych i schowek na karty lojalnościowe. Głównym elementem jest jednak wygodna lista zakupów z podziałem na sklepy.

Moja Gazetka jest dostępna dla Androida i iOS.

3. Out Of Milk

Out Of Milk z kolei łączy ze sobą listę zakupów i listę rzeczy do zrobienia, a żeby nie kupić niepotrzebnie jakiegoś produktu, możesz śledzić listę zapasów w swojej spiżarni. To bardzo dobry organizer osobisty, który pomoże ci zorganizować nie tylko zakupy, ale też różne sprawy do załatwienia. W aplikacji możesz przygotować wiele różnych list, a jeśli zdecydujesz się założyć konto, możesz też udostępniać je innym.

Towary do listy możesz dodawać, wpisując je ręcznie lub skanując kod kreskowy opakowania… teoretycznie – aplikacja ma problem ze znalezieniem polskich produktów. Jest tu też książka kucharska zintegrowana z renomowanym, anglojęzycznym serwisem Epicurious.com. Jeśli język nie jest dla ciebie przeszkodą, znajdziesz tam arcyinteresujące dania z różnych zakątków świata i podawane w najlepszych restauracjach. Skoro spędzasz więcej czasu w domu, może warto zrobić kulinarną wycieczkę?

Out Of Milk jest dostępna dla Androida, iOS i w przeglądarce.

4. Prosta lista zakupów

Pora na aplikację dla minimalistów. Jeśli nie interesują cię promocje, udostępnianie list i zarządzanie spiżarnią, Prosta lista zakupów to aplikacja dla ciebie. Możesz w niej przygotować kilka list zakupów i nie ma w niej nic więcej. No prawie, bo można zmienić tło.

Prota lista zakupów jest dostępna dla Androida.

5. Pola

Pola nie jest aplikacją do przygotowywania listy zakupów, ale warto mieć ją ze sobą w sklepie. Aplikacja zdobyła ogromną popularność dzięki bazie informacji o tym, skąd pochodzą produkty na sklepowych półkach. Wystarczy, że zeskanujesz kod kreskowy na opakowaniu. Od razu dowiesz się, gdzie produkt powstał i kto inwestuje w firmę producenta.

Z pomocą Poli możesz wybierać produkty z Polski, o ile oczywiście jest taka możliwość. Jeśli trafisz na produkt, którego nie ma w bazie aplikacji Pola, możesz nagrać film opakowania i wysłać go autorom. Pola rozpoznaje nie tylko produkty spożywcze, ale tez kosmetyki i chemię gospodarczą.

Pola jest dostępna dla Androida i iOS.

Rób zakupy z głową

Poza garścią statystyk Listonic przygotował także infografikę z poradami, jak robić zakupy bezpiecznie. Wiele z nich jest aktualnych nie tylko w czasie trwania stanu epidemii, ale na co dzień. Przede wszystkim pomagamy starszym sąsiadom i zachowujemy spokój. Stres jest wrogiem racjonalnych decyzji.