5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 64

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne narzędzia, które warto mieć pod ręką.

Microsoft OneNote – Gwiazda wśród programów do notowania

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play za darmo

OneNote to jeden z najlepiej znanych programów do notowania i jednocześnie część uzupełniająca pakietu Microsoft Office. Notatki są synchronizowane z chmurą (logowanie przez konto Microsoft), ale można zapisywać je do dostępu offline i korzystać z nich na przykład w podróży. Ogromną zaletą Microsoft OneNote jest możliwość mieszania w notatkach różnych mediów: pisma odręcznego, odręcznych rysunków, list, tabelek, zrzutów ekranu, zdjęć, filmów, dokumentów i notatek głosowych. OneNote ma też kilka interesujących dodatków jak możliwość zamiany pisma odręcznego na tekst i możliwość przeszukiwania zdjęć notatek zrobionych ręcznie na papierze.

Nie bez znaczenia jest też, że ta tama aplikacja jest dostępna na różne platformy, więc można mieć dostęp do notatek z niemal dowolnego urządzenia. Nie do przecenienia w szkole i na studiach jest też możliwość udostępniania notatek innym i pracy w zespole. Aplikacja jest dostępna za darmo na różne systemy operacyjne. Trzeba jedynie wziąć pod uwagę, że jej możliwości mogą się nieco różnić na różnych urządzeniach.

BIUSTOapka – Zdrowy biust i dobrze dobrany biustonosz

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

BIUSTOapka to dzieło fundacji Wsparcie na starcie. Celem aplikacji jest promowanie świadomości zdrowego biustu wśród młodych kobiet. Obejmuje to między innymi profilaktykę raka piersi i naukę prawidłowego dobierania rozmiaru bielizny (co wbrew pozorom nie jest łatwe, a ma ogromne znaczenie choćby dla prawidłowej postawy). Jest tu też sporo materiałów, które przydadzą się w czasie dojrzewania, by budować pozytywną relację ze swoim ciałem.

Najważniejsza jest jednak część zawierająca instrukcję krok po kroku wykonania samodzielnego badania biustu, co jest podstawą profilaktyki raka piersi. Ta część aplikacji przyda się kobietom w każdym wieku. W aplikacji są też przypomnienia, więc można łatwo zadbać o regularne badania.

Układ Okresowy 2021 – wygodniejszy niż tablice chemiczne

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Ta aplikacja to nie tylko kieszonkowy układ okresowy pierwiastków. To doskonała pomoc dydaktyczna, zawierająca informacje o pierwiastkach, zdjęcia substancji i sporo ciekawostek na ich temat. Ponadto są tu pomocne tablice chemiczne, pomagające przy nauce i rozwiązywaniu zadań.

Darmowa wersja aplikacji będzie odpowiednia dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Bardziej zaawansowane informacje wymagają kupienia wersji pro aplikacji za 8,89 zł. W niej znajdują się informacje o typach elektrycznych i magnetycznych, kalkulator masy molekularnej, baza izotopów, radioaktywność i okres półtrwania, moduł sprężystości, współczynnik załamania światła i tym podobne. Jest tu również słowniczek pojęć chemicznych.

Studencka Karta Rabatowa – Studenci mają taniej

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Studencka karta rabatowa to aplikacja pełna promocji, kierowanych wyłącznie do studentów. Znajdują się w niej cyfrowe kupony, dzięki którym można taniej zjeść, pobawić się, zaznać wysokiej kultury lub zadbać o siebie. Ponadto znajdą się tu także bieżące informacje o życiu studenckim w danym mieście. Podstawowym celem istnienia aplikacji jest jedna, by student miał taniej.

Dostępność kuponów zależy od oferty w danym mieście. Aplikacja działa w następujących miastach: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot), Warszawa, Wrocław.

Studo – Planowanie czasu dla studentów polskich uczelni

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz za darmo z Google Play

Studo to uniwersalna aplikacja dla studentów, znacząco ułatwiająca zarządzanie czasem i życie w chaosie uczelni. Po połączeniu z kontem studenta pozwala przejrzeć przedmioty na roku i zapoznać się z informacjami o wykładowcach, wyświetlić czytelny harmonogram zajęć, śledzić wiadomości o życiu uczelni oraz korzystać ze studenckiej poczty. To także klient elektronicznego dziekanatu na wielu uczelniach, pozwalający sprawdzić średnią ocen i otrzymywać powiadomienia o wynikach egzaminów.

W chwili pisania artykułu Studo jest dostępne dla studentów ponad 40 uczelni wyższych w Polsce, a także ponad 400 w Niemczech, Austrii i na Węgrzech (szczegóły na studo.com). Do logowania potrzebny jest numer telefonu. Studo działa również w przeglądarce.

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 63

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 62

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 61

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które musisz mieć – część 60

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jeremy Thomas na Unsplash. wł., Google Play

Źródło tekstu: wł.